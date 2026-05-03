पश्चिम बंगाल: मतगणना से पहले TMC ने लगाया आरोप, काउंटिंग एजेंटों के लिए पानी-भोजन का इंतजाम नहीं

पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग एजेंटों के लिए मतगणना केंद्रों पर पानी और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। TMC नेता कुणाल घोष ने अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजन की समस्या पर व्यंग्य किया है।

कोलकाता: आगामी 4 मई को सुबह 8 बजे से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव ों की मतगणना शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच चुनावी मुकाबला अत्यंत तीव्र रहा है, जिसके चलते मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मतगणना शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेता और बेलेघाटा से उम्मीदवार कुणाल घोष ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कल सुबह से मतगणना कार्य में लगे काउंटिंग एजेंट ों के लिए पीने के पानी या भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये एजेंट कल सुबह 5:30 बजे से ही मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद रहेंगे और उन्हें बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में वे कैसे काम करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। कुणाल घोष ने मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी के बीच भोजन की समस्या पर व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो दो-चार राफेल विमान भी उड़ा दिए जाएं। कुल 77 केंद्रों पर मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। कुणाल घोष ने काउंटिंग एजेंट ों के भोजन और पानी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के उदासीन रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि यदि अनुमति दी जाए तो वे अपने एजेंटों के लिए पानी और भोजन पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने स्वयं व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। घोष ने आरोप लगाया कि उनके एजेंटों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि ममता बनर्जी के सिपाही कितने मजबूत हैं और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन प्रयासों से उनका ध्यान नहीं भटकेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, मतगणना हॉल के अंदर मौजूद RO (रिटर्निंग ऑफिसर), ARO (सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) सहित कोई भी व्यक्ति, यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीति क दलों, उम्मीदवारों, पार्टी एजेंटों और जनता से अनुरोध किया है कि मतगणना शांतिपूर्वक हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होगा। TMC उम्मीदवार विजय उपाध्याय ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कुणाल घोष और उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में पूछताछ की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वे खाने के पैकेट या पानी के साथ मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें दोपहर के भोजन का ब्रेक दिया जाएगा, लेकिन जो काउंटिंग एजेंट सुबह 5:30 बजे से केंद्र में प्रवेश करेंगे, उन्हें पानी की आवश्यकता होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई भोजन या पानी के बिना रह सकता है?

उपाध्याय ने कहा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और ममता बनर्जी के सिपाही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि पानी देने से मना किया जाए। आमतौर पर, पानी और भोजन की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्र में केवल TMC एजेंट ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के एजेंट भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जो भी करें, वे तैयार हैं। घोष ने एक बार फिर से ममता बनर्जी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 200 से अधिक सीटों के साथ वापसी कर रही हैं। उन्होंने मनोज अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहले उनके काउंटिंग एजेंटों के लिए पीने के पानी और भोजन का इंतजाम करें। पश्चिम बंगाल में कुल 77 केंद्रों पर मतगणना होगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, और सभी एजेंटों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें। चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और काउंटिंग एजेंटों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए





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