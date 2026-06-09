पश्चिम बंगाल में TMC नेता सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी, शरदवत मुखर्जी ने कहा - TMC का मतलब तृणमूल माफिया कांग्रेस

पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी सरकार की टीएमसी के प्रमुख नेता सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राज्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने इस घटना पर TMC को 'तृणमूल माफिया कांग्रेस' बताते हुए कहा कि पार्टी में अब तीन-चार गटों में बंटावट है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुभेन्दु अधिकारी की सरकार का टीएमसी नेताओं पर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिधाननगर के पूर्व मेयर और TMC नेता सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के आरोप में गिरफस्तार किया गया। सब्यसाची दत्त की गिरफ्तारी पर अब शुभेन्दु सरकार के मंत्री का बयान सामने आया है। TMC नेता सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी पर राज्य के मंत्री डॉ.

शरदवत मुखर्जी ने कहा कि एक शिकायत दर्ज की गई थी और उसी के आधार पर गिरफ्तारी की गई। इसके लिए हमें बिधाननगर पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। जब इतनी तेजी से इतना अच्छा काम होता है, तो नागरिकों की उम्मीदें और बढ़ जाती है। शरदवत मुखर्जी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि TMC यानी तृणमूल माफिया कांग्रेस की गॉडमदर कालीघाट में हैं। पार्टी अब तीन या चार गुटों में बंट गई है और वह हालात को संभालने की कोशिश में दिल्ली गई हैं। उन्हें पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए; दिल्ली जाने का क्या मतलब है?

उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं है। कोलकाता में बिधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता पर उस समय अंडे और टमाटर फेंके गए, जब उन्हें पुलिस स्टेशन से ले जाया जा रहा था। बिधाननगर नॉर्थ पुलिस ने उन्हें एक व्यापारी से एक करोड़ रुपये मांगने और उसे धमकाने के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया। उन्हें आज बिधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सब्यसाची दत्ता को सॉल्ट लेक स्थित एक व्यवसायी से 2018 में कथित तौर पर 1.05 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, व्यवसायी महदुसूदन चक्रवर्ती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने राजारहाट के रायगाछी इलाके में स्थित दत्ता के आवास पर तुरंत तलाशी अभियान चलाया। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। एजेंसियां नगर निकाय से जुड़े कुछ फैसलों, ठेकों और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही हैं





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सब्यसाची दत्ता शरदवत मुखर्जी TMC पश्चिम बंगाल जबरन वसूली शुभेन्दु अधिकारी बिधाननगर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TMC को बड़ा झटका: राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया इस्तीफा, पार्टी के 15 साल के शासन को बताया अराजकSukhendu Sekhar Ray resigns from TMC, RS membership; slams party's 15-year anarchical rule in West Bengal - TMC को बड़ा झटका: राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया इस्तीफा, पार्टी के

Read more »

TMC राज्यसभा सांसद सुखेंदु का इस्तीफा,पार्टी भी छोड़ी: दावा- लोकसभा के 20 सांसद भी ममता से अलग हो सकते हैं, दिल्ली में बैठक कीWest Bengal Ex-CM Mamata Banerjee TMC Party Internal Political Crisis Update; Follow Kolkata Mayor, Rajya Sabha MP Sukhendu Sekhar Roy Resignation, Latest News Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

अब दिल्ली में भी टूटेगी TMC!, BJP मंत्री भूपेंद्र के घर पहुंचे ममता के 14 सांसद, CM शुभेंदु अधिकारी भी मौजूदTMC Rebel MP: ममता बनर्जी के 14 सांसद बीजेपी मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे हैं। यहां बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल

Read more »

क्या टूट गई TMC?: काकोली घोष का बड़ा दावा- 20 सांसदों के साथ NDA में शामिल होने के लिए ओम बिड़ला को भेजा पत्रक्या टूट गई TMC?: काकोली घोष का बड़ा दावा- 20 सांसदों के साथ NDA में शामिल होने के लिए ओम बिड़ला को भेजा पत्र Kakoli Ghosh Dastidar says Nearly 20 TMC

Read more »

‘अत्याचार होता रहा, चुप रहने के लिए कहा गया’, TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने तोड़ी चुप्पी | Tmc Rebel Mp Shatabdi Roy Breaks Silence On Mamata BanerjeeShatabdi Roy: TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा- मैं पार्टी छोड़ रही हूं, क्योंकि हमारी आवाज नहीं सुनी गई। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूं। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। सिर्फ कुछ खास लोगों की ही ममता बनर्जी तक पहुंच थी।

Read more »

Extortion: कोर्ट में TMC नेता सब्यसाची दत्ता की पेशी; अदालत ले जाते समय प्रदर्शनकारियों ने फेंके टमाटर और अंडेTMC leader Sabyasachi Dutta arrested on extortion Charges; Eggs-tomatoes were hurled while taken Court - Extortion: कोर्ट में TMC नेता सब्यसाची दत्ता की पेशी; अदालत ले जाते समय प्रदर्शनकारियों

Read more »