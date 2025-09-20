Head Topics

पहलगाम हमले के बाद आतंकी संगठनों ने बदले ठिकाने, खैबर पख्तूनवा बना नया केंद्र

राजनीति समाचार

पहलगाम हमले के बाद आतंकी संगठनों ने बदले ठिकाने, खैबर पख्तूनवा बना नया केंद्र
आतंकवादजैश-ए-मोहम्मदहिजबुल मुजाहिदीन
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 126 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 71%
  • Publisher: 51%

पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से डरकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान से अपने ठिकाने बदलकर खैबर पख्तूनवा में स्थानांतरित कर लिए हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार, इन संगठनों को पाकिस्तानी सेना और प्रशासन का समर्थन मिल रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई से खौफजदा आतंकी संगठन अब अपने ठिकाने बदल रहे हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना मुख्यालय पंजाब के बहावलपुर से खैबर पख्तूनवा में स्थानांतरित कर लिया है। अब जैश और हिजबुल की आतंकी गतिविधियों का केंद्र अफगानिस्तान सीमा से सटा हुआ यही इलाका होगा। यहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि आतंकियों को छिपने के लिए अधिक जगह मिलती है। जैश ने मसूद इलियास कश्मीरी को खैबर पख्तूनवा का प्रभारी बनाया है।

कश्मीरी जैश का वही कमांडर है जिसने हाल ही में एक रैली में यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश प्रमुख मसूद अजहर के रिश्तेदारों को नुकसान हुआ था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी जैश की हिलाल उल हक ब्रिगेड का इंचार्ज है। वर्तमान में उसका काम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, भर्ती के लिए रैलियाँ करना और भारत के खिलाफ सीमा पार अभियानों की निगरानी करना है। जैश में नए आतंकवादियों की भर्ती के उद्देश्य से कश्मीरी ने खैबर पख्तूनवा के मनशेरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला कस्बे में 14 सितंबर को पहली रैली का आयोजन किया था, जबकि 25 सितंबर को पेशावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में दूसरी रैली करेगा। यह रैली मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की स्मृति में आयोजित की जा रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। मनशेरा में जैश के ठिकाने, मरकज शोहदा-ए-इस्लाम का विस्तार किया जा रहा है।\कश्मीरी ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना की पोल खोलते हुए दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में भारत के हमले के बाद, खुद पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाक सैनिकों को वर्दी में मारे गए आतंकवादियों को सलामी देने का आदेश दिया था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि चाहे आतंकवादियों के मुख्यालय को स्थानांतरित करना हो या भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन करना हो, जैश और हिजबुल को पाकिस्तानी सेना, पुलिस और प्रशासन का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसका प्रमाण रैली में गढ़ी हबीबुल्ला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लियाकत शाह की उपस्थिति से मिलता है। कश्मीरी ने करीब 30 मिनट से अधिक भाषण दिया जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के विचारों को सीधे अल-कायदा की विचारधारा से जोड़ा। उसने ओसामा बिन लादेन की प्रशंसा करते हुए उसे ‘अरब का राजकुमार’ बताया। कश्मीरी ने कहा कि आईसी-814 विमान अपहरण के बाद जब मसूद अजहर तिहाड़ जेल से रिहा होकर पाकिस्तान लौटा तो खैबर पख्तूनवा ही उसका ठिकाना बन गया।\गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद सहित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू हुई थी, जो चार दिनों तक चली और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। सूत्रों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला कस्बे में हुई, जहाँ 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से लगभग सात घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद ने एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने किया था, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और कश्मीर में जैश का एक प्रमुख नेता है और भारत द्वारा वांछित है। वह जैश के संस्थापक मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि उसकी रैली में उपस्थिति, और वहाँ जैश के सशस्त्र कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा, पाकिस्तान सरकार के प्रत्यक्ष समर्थन को दर्शाती है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

आतंकवाद जैश-ए-मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन खैबर पख्तूनवा ऑपरेशन सिंदूर

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-20 12:32:33