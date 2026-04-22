पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: कश्मीर में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा और आतंकियों के खिलाफ निर्णायक जंग

पहलगाम बायसरन आतंकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पिछले एक साल में सुरक्षाबलों ने 46 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें हमले के दोषी भी शामिल थे।

आज 22 अप्रैल 2026 है और यह तारीख पहलगाम की सुरम्य बायसरन घाटी में पिछले साल हुए जघन्य आतंकी हमले की पहली बरसी के रूप में दर्ज है। इस संवेदनशील मौके को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे घाटी क्षेत्र में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा तैयार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षाबलों के आला अधिकारियों के बीच चली उच्च स्तरीय बैठकों के बाद एक पुख्ता सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को पनपने से पहले ही रोकना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार,

प्रदेश भर के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और रणनीतिक रूप से संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल बायसरन हमले के बाद सुरक्षा कारणों से राज्य के करीब 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, जिनमें से अब तक 42 स्थलों को सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इन स्थानों पर अब अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बायसरन जैसी दुर्गम पहाड़ी और ऊंचाई वाली जगहों पर विशेष रूप से 10 से 15 जवानों की छोटी-छोटी लेकिन बेहद मुस्तैद टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि ऊंचे स्थानों से होने वाली आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर पैनी नजर रखी जा सके। राजधानी श्रीनगर की सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से चाक-चौबंद किया गया है। लाल चौक, रेजीडेंसी रोड और बुलेवार्ड रोड जैसे भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक केंद्रों पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शहर के प्रवेश और निकास द्वारों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान के लिए चेकपॉइंट्स पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। केवल श्रीनगर ही नहीं, बल्कि एलओसी और उसके आसपास के आंतरिक इलाकों में भी सेना ने एंटी-इनफिल्ट्रेशन ग्रिड को और अधिक मजबूत बना दिया है। सीमा पार से लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की हलचल को देखते हुए सेना ने अपनी काउंटर-इंसरजेंसी ग्रिड की समीक्षा की है और किसी भी प्रकार के दुस्साहस का जवाब देने के लिए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरी कमान के सेना कमांडर ने स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा कर मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है और ग्राउंड कमांडरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पिछले एक वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो सुरक्षाबलों की सफलता का ग्राफ काफी ऊपर गया है। पहलगाम हमले के बाद से अब तक सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों में 46 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 29 जुलाई 2025 को श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र दाछिगाम में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान मिली, जब उन तीन आतंकियों को मार गिराया गया जो पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता थे। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के सक्रिय सदस्य थे, जिनकी पहचान फैसल जट्ट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी के तौर पर हुई थी। इसके अतिरिक्त, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ जैसे जिलों में भी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कई बड़े कमांडरों का सफाया किया गया है। सेना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत न तो ऐसे हमलों को भूलता है और न ही उन्हें माफ करता है। एडीजीपीआई द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया यह संदेश कि कुछ हदें कभी पार नहीं की जानी चाहिए, यह दर्शाता है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को अब भारत की एकजुटता और सेना के संयमित लेकिन आक्रामक जवाब का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षाबलों का मनोबल ऊंचा है और वे शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं





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जम्मू-कश्मीर पहलगाम हमला आतंकवाद विरोधी अभियान भारतीय सेना सुरक्षा व्यवस्था

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