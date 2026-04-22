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पहलगाम आतंकी हमले की बरसी: भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संकल्प और सेना की बड़ी कार्रवाई

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पहलगाम आतंकी हमले की बरसी: भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संकल्प और सेना की बड़ी कार्रवाई
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📆22-04-2026 04:44:00
📰Amar Ujala
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पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है।

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर आज पूरा देश उन निर्दोष आत्माओं को नमन कर रहा है जिन्होंने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को अपनी जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद अवसर पर अपना भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि वे लोग जिन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्राण त्यागे हैं, उन्हें राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के सामने झुकने वाला नहीं है। यह दिन न केवल दुख का प्रतीक

है, बल्कि देश के संकल्प को दोहराने का अवसर भी है कि सुरक्षा और एकता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को संरक्षण देने वाली शक्तियों के खिलाफ भारत की नीति अडिग है और देश पूरी मजबूती से उनका सामना करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दिन को स्मरण करते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया अब पहले से कहीं अधिक निर्णायक और सख्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की अखंडता को चुनौती देने वाली किसी भी हरकत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं, अमित शाह ने मानवता के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया और कहा कि पूरा देश इस चुनौती से निपटने के लिए एकजुट है। सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय सेना की ओर से भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। हाल ही में सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत तीन आतंकियों को मार गिराया है, जो पिछले 93 दिनों से चलाए जा रहे गहन सर्च ऑपरेशन का नतीजा है। यह सफलता दर्शाती है कि भारतीय सेना दुर्गम इलाकों में भी आतंकवाद के सफाए के लिए पूरी तरह सक्षम है। 22 अप्रैल 2025 की वह दोपहर आज भी जेहन में खौफ पैदा करती है, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बायसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने बड़ी ही क्रूरता से 26 मासूम लोगों की जान ले ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकियों ने पहचान पूछने के बाद सुनियोजित तरीके से इस नरसंहार को अंजाम दिया था, जो पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ी घटना साबित हुई। इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभियान जारी है, ताकि क्षेत्र को आतंकवाद के साए से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। सुरक्षाबल इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे देश की सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह बरसी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लंबी है, लेकिन भारत का दृढ़ संकल्प और सेना की वीरता इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है

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