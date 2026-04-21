पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बेनकाब, पाकिस्तान में सलीम लंगड़ा बनकर छिप रहा है आतंकी साजिद जट्ट

पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड साजिद जट्ट उर्फ हबीबुल्लाह तबस्सुम का सच सामने आया है। आजतक की विशेष पड़ताल में खुलासा हुआ है कि कैसे यह खूंखार आतंकी आईएसआई की मदद से अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है और अज्ञात हमलावरों के डर से अपनी जान बचाने के लिए दर-दर भटक रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले के एक साल पूरे होने के बाद, आजतक और इंडिया टुडे की एक विस्तृत जांच टीम ने उस मास्टरमाइंड का नकाब उतार दिया है जो पाकिस्तान की सरजमीं पर बैठकर भारत के खिलाफ खौफनाक साजिशें रच रहा है। इस खतरनाक आतंकी का नाम साजिद जट्ट है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां सैफुल्लाह साजिद के नाम से भी जानती हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इसका असली नाम हबीबुल्लाह तबस्सुम है। लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े साजिद जट्ट ने न केवल कश्मीर में रक्तपात फैलाया है, बल्कि अब वह अपनी पहचान छुपाकर

पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में एक साये की तरह जीवन बिता रहा है। जांच में सामने आया है कि यह शख्स अपनी जान बचाने के लिए बार-बार अपने ठिकाने और पहचान बदल रहा है, ताकि अज्ञात हमलावरों के निशाने से बच सके। खोजी पत्रकारिता के जरिए हमारी टीम ने साजिद जट्ट के उन पहचान पत्रों को हासिल किया है जो उसके झूठ का कच्चा-चिट्ठा खोलते हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार, साजिद ने अलग-अलग पहचानों के साथ पाकिस्तान में कई ठिकाने बना रखे हैं। साल 2015 के एक पहचान पत्र में उसका पता कसूर जिले का है और जन्म वर्ष 1976 दर्ज है, जबकि दूसरे पहचान पत्र में उसने अपनी उम्र को छह साल कम दिखाते हुए जन्म का वर्ष 1982 लिखवाया है और निवास स्थान इस्लामाबाद का सुरक्षित इलाका G-6 दर्शाया है। साजिद के पिता का नाम मोहम्मद रफीक है, जो इस मास्टरमाइंड की असली पारिवारिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करता है। आईएसआई के संरक्षण में रहने वाला यह आतंकी अब बेहद सतर्क हो गया है और एक साधारण आदमी का हुलिया अपनाकर रह रहा है ताकि खुफिया नजरों से बच सके। साजिद जट्ट के खौफ और उसकी बदली हुई रणनीति के पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में हाल के दिनों में अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकियों का खात्मा होना है। एक समय जो व्यक्ति लश्कर के कमांडर के तौर पर धौंस जमाता था, वही आज रावलपिंडी के एक साधारण कमरे में पुराने कपड़ों और एक साधारण की-पैड फोन के साथ रहने को मजबूर है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रहने के दौरान एक मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके चलते वह लंगड़ा कर चलता है। यही कारण है कि वहां के स्थानीय लोग उसे सलीम लंगड़ा के नाम से पुकारते हैं। अपने साथी की हत्या के बाद से साजिद इतना डर गया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन आज की यह पड़ताल साबित करती है कि वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच नहीं सकता। अब उसकी करतूतें और उसके छिपने के ठिकाने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं





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