पहलगाम आतंकी हमले की जांच: पाकिस्तान की पोल खुलने के बाद भारत का करारा जवाब

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है। NIA की चार्जशीट के अनुसार, इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट था, जो पाकिस्तान से 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' चलाता है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया और सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया।

22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर 26 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद भारत सरकार ने अपनी जांच और सैन्य कार्रवाई की दिशा बदल दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और सुरक्षा बलों की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस कायरतापूर्ण हमले की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। जांच में आतंकियों के नाम सामने आए और यह भी पता चला कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी आकाओं ने इस नरसंहार को अंजाम दिलाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की थी। NIA की 1597 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट (उर्फ हबीबुल्लाह मलिक) था, जो पाकिस्तान से 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) चलाता है। TRF असल में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक प्रॉक्सी संगठन है। हमले को जमीन पर अंजाम देने वाले तीन मुख्य आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे: फैसल जट्ट (उर्फ सुलेमान शाह), हबीब ताहिर (उर्फ जिबरान) और हमजा अफगानी। ये तीनों आतंकी 2023 में ही सीमा पार कर भारत में घुसे थे और लंबे समय से कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए थे। इन्हें मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे आकाओं से अल्ट्रा-हाई फ्रीक्वेंसी (UHF) वायरलेस सेट के जरिए निर्देश मिल रहे थे, जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली हो, लेकिन इसकी जड़ें हाफिज सईद (लश्कर-ए-तैयबा) और मसूद अजहर (जैश-ए-मोहम्मद) के संगठनों से जुड़ी हैं। NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद को इस पूरी साजिश के पीछे का मुख्य वैचारिक और रणनीतिक पिलर माना गया है। जांच में पाया गया कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रावलकोट में एक रैली हुई थी, जिसमें लश्कर और जैश के शीर्ष कमांडरों ने हिस्सा लिया था। भारत के खिलाफ 'सलेक्टिव किलिंग' का निर्देश दिया गया था। पाकिस्तान ने इन आतंकी आकाओं को न केवल सुरक्षित ठिकाने दिए, बल्कि उन्हें फंड और आधुनिक हथियार (जैसे स्टील-कोर बुलेट्स और हेलमेट कैमरे) भी मुहैया कराए ताकि वे हमले का वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा फैला सकें। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया, लेकिन डिजिटल सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से ऐसे उपकरण मिले जिनके सिग्नल पाकिस्तान के रडार और संचार केंद्रों से जुड़े थे। जांच इतनी सटीक रही कि NIA ने उन स्थानीय मददगारों को भी दबोच लिया जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर नाम के दो स्थानीय निवासियों ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम के पास हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में छिपाया था। उन्हें खाना व रसद पहुंचाई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही यह खुलासा हुआ कि आतंकी पूरी तरह से पाकिस्तानी थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले को अंजाम देने वाली 'फॉल्कन स्क्वाड' में कुल 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सीधे तौर पर गोलियां चलाईं। हालांकि, उन्हें जमीन पर सहायता देने के लिए 15 से अधिक स्थानीय मददगारों की पहचान की गई है। इनमें से 2 मुख्य मददगारों को गिरफ्तार कर चार्जशीट किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान श्रीनगर के पास दाचीगाम में उन तीनों मुख्य पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। यह जांच अब उन स्लीपर सेल्स तक पहुंच चुकी है जो कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। हमले के बाद भारत केवल जांच तक सीमित नहीं रहा। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। इसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। इसके साथ ही, भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित करने जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। आज स्थिति यह है कि सुरक्षा एजेंसियां न केवल आतंकियों को खत्म कर रही हैं, बल्कि उनके मददगारों और फंड देने वालों को नेस्तनाबूद करने के लिए ' टेरर-फ्री कश्मीर ' मिशन पर काम कर रही हैं.

22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर 26 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद भारत सरकार ने अपनी जांच और सैन्य कार्रवाई की दिशा बदल दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और सुरक्षा बलों की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस कायरतापूर्ण हमले की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। जांच में आतंकियों के नाम सामने आए और यह भी पता चला कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी आकाओं ने इस नरसंहार को अंजाम दिलाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की थी। NIA की 1597 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट (उर्फ हबीबुल्लाह मलिक) था, जो पाकिस्तान से 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) चलाता है। TRF असल में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक प्रॉक्सी संगठन है। हमले को जमीन पर अंजाम देने वाले तीन मुख्य आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे: फैसल जट्ट (उर्फ सुलेमान शाह), हबीब ताहिर (उर्फ जिबरान) और हमजा अफगानी। ये तीनों आतंकी 2023 में ही सीमा पार कर भारत में घुसे थे और लंबे समय से कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए थे। इन्हें मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे आकाओं से अल्ट्रा-हाई फ्रीक्वेंसी (UHF) वायरलेस सेट के जरिए निर्देश मिल रहे थे, जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली हो, लेकिन इसकी जड़ें हाफिज सईद (लश्कर-ए-तैयबा) और मसूद अजहर (जैश-ए-मोहम्मद) के संगठनों से जुड़ी हैं। NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद को इस पूरी साजिश के पीछे का मुख्य वैचारिक और रणनीतिक पिलर माना गया है। जांच में पाया गया कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रावलकोट में एक रैली हुई थी, जिसमें लश्कर और जैश के शीर्ष कमांडरों ने हिस्सा लिया था। भारत के खिलाफ 'सलेक्टिव किलिंग' का निर्देश दिया गया था। पाकिस्तान ने इन आतंकी आकाओं को न केवल सुरक्षित ठिकाने दिए, बल्कि उन्हें फंड और आधुनिक हथियार (जैसे स्टील-कोर बुलेट्स और हेलमेट कैमरे) भी मुहैया कराए ताकि वे हमले का वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा फैला सकें। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया, लेकिन डिजिटल सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से ऐसे उपकरण मिले जिनके सिग्नल पाकिस्तान के रडार और संचार केंद्रों से जुड़े थे। जांच इतनी सटीक रही कि NIA ने उन स्थानीय मददगारों को भी दबोच लिया जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर नाम के दो स्थानीय निवासियों ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम के पास हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में छिपाया था। उन्हें खाना व रसद पहुंचाई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही यह खुलासा हुआ कि आतंकी पूरी तरह से पाकिस्तानी थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले को अंजाम देने वाली 'फॉल्कन स्क्वाड' में कुल 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सीधे तौर पर गोलियां चलाईं। हालांकि, उन्हें जमीन पर सहायता देने के लिए 15 से अधिक स्थानीय मददगारों की पहचान की गई है। इनमें से 2 मुख्य मददगारों को गिरफ्तार कर चार्जशीट किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान श्रीनगर के पास दाचीगाम में उन तीनों मुख्य पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। यह जांच अब उन स्लीपर सेल्स तक पहुंच चुकी है जो कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। हमले के बाद भारत केवल जांच तक सीमित नहीं रहा। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। इसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। इसके साथ ही, भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित करने जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। आज स्थिति यह है कि सुरक्षा एजेंसियां न केवल आतंकियों को खत्म कर रही हैं, बल्कि उनके मददगारों और फंड देने वालों को नेस्तनाबूद करने के लिए 'टेरर-फ्री कश्मीर' मिशन पर काम कर रही हैं





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