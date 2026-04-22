पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: भारत के साथ खड़ा है विश्व

पहलगाम आतंकी हमले को एक साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर इस्राइल, अर्जेंटीना और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत के प्रति एकजुटता जाहिर की है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले को आज एक साल पूरा हो गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस वीभत्स नरसंहार ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज इस दुखद अवसर पर भारत में इस्राइल के राजदूत रूवेन अजार ने उन 26 बेकसूर लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। अपने संदेश में अजार ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद की कोई सीमा या धर्म नहीं होता और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ तेल अवीव पूरी तरह से नई दिल्ली के साथ खड़ा है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इस्राइल द्वारा

झेली गई त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम जैसी क्रूरता मानवता के लिए एक काला धब्बा है और दोनों देश एकजुट होकर इस मानसिकता का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छद्म रूप है, ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। हमले में मारे गए लोगों में 25 निर्दोष पर्यटक और एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर शामिल था, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए पर्यटकों को बचाने का साहस दिखाया था। विश्व सिन्धी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. लखू लुहाना ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंसा की इस घटना ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव को हिला दिया है और ऐसी अमानवीय गतिविधियों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो और ब्रिटेन के उच्चायोग ने अलग-अलग संदेशों में इस आतंकी घटना को याद करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का वादा किया है। ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है कि वे शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए संकल्पित हैं। इस हमले के बाद, भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह एक सोची-समझी और सटीक सैन्य कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था। आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का अपना संकल्प दोहरा रहा है





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