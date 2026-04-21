पहलगाम आतंकी हमले के घाव: अपनों को खोने का दर्द और राष्ट्र के नाम एक मार्मिक संदेश

पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए यह घटना किसी बुरे सपने जैसी है। ले. विनय नरवाल और यतीश परमार के परिजनों की आपबीती उस राष्ट्रव्यापी दर्द को बयां करती है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया है। ले.

विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल जब इस त्रासदी का जिक्र करते हैं, तो उनके लहजे में एक गहरा सन्नाटा और अपार गौरव दोनों महसूस किए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि उनके पूरे परिवार के खून में देश सेवा का जज्बा है और कई पीढ़ियों से उनके परिवार के सदस्य सेना या अन्य क्षेत्रों में देश की रक्षा करते आए हैं। विनय ने भी उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन किसे पता था कि नियति उन्हें इतनी जल्दी छीन लेगी। घर में मौजूद उनके 80 वर्षीय दादा चौधरी हवा सिंह और 79 वर्षीय दादी बिरमी देवी का हाल तो और भी बुरा है। वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि घर के गलियारों में अभी भी विनय की आवाज गूंज रही है। राजेश के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता को यह समझाना सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका पोता अब कभी वापस नहीं आएगा। हर एक दिन गुजरने के साथ ये यादें और भी गहरी होती जाती हैं, और घर का माहौल भारी उदासी में डूबा रहता है। राजेश नरवाल ने अपनी बहू हिमांशी के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि वह अपनी एकेडमिक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सरकार से उसे आवश्यक सहायता भी मिल रही है। हालांकि, उनके सामने सबसे कठिन कार्य अपनी पत्नी आशा और वृद्ध माता-पिता को सांत्वना देना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से आतंकमुक्त बनाने के लिए अब कठोर कदम उठाने का समय आ गया है। उनका मानना है कि ऑफबीट और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत करना अनिवार्य है। वे सरकार से आग्रह करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक अभियान छेड़कर इनका पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह के वज्रपात का सामना न करना पड़े। उनके आंसू और शब्द इस बात का प्रमाण हैं कि एक पिता का दर्द राष्ट्र की सुरक्षा की मांग में बदल चुका है। दूसरी ओर, यतीश परमार के परिवार का दर्द भी कुछ कम नहीं है। उनके भाई अमित परमार उस भयावह दिन को याद करते हुए कहते हैं कि 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को जब उन्होंने वीडियो देखा, तो उनका भतीजा सुमित परमार उन्हें उन्हीं कपड़ों में दिखा जो उन्होंने ही उसे खरीद कर दिए थे। वह क्षण ऐसा था जैसे आंखों के सामने सब कुछ रीप्ले हो रहा हो। पहले उन्हें हमले की खबर मिली, फिर यतीश और सुमित के घायल होने की जानकारी और शाम होते-होते मौत की क्रूर वास्तविकता सामने आ गई। अमित बताते हैं कि कैसे उनके 70 वर्षीय पिता को यह खबर देने की हिम्मत जुटाना उनके लिए नामुमकिन सा था। घर की स्थिति यह है कि यतीश की पत्नी काजल बेन आज भी गहरे सदमे में हैं। वे बताती हैं कि आतंकियों ने पीएम मोदी का नाम लेकर गोलियां बरसाई थीं, जो बात उनके कानों में आज भी गूंजती है। भावनगर से श्रीनगर घूमने गए उस समूह की चीखें आज भी परिजनों को सोने नहीं देतीं। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है, जिसका समाधान केवल कड़े और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है





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