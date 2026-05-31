पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने बिगड़ते राजनयिक और रक्षा संकटों से निपटने के लिए अमेरिका में लॉबिंग को और तेज कर रहा है। एफएआरए डेटा के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च कर रहा है और एक कंपनी के साथ 12 लाख डॉलर का भी समझौता कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रभाव खरीदने के अभियान का हिस्सा है।

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान आफगानिस्तान में अपनी प्रभावशाली लॉबिंग नीति को और तेज कर रहा है। अपने बिगड़ते राजनयिक और रक्षा संकटों से निपटने के लिए इस्लामाबाद वर्तमान में लगभग 900,000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च कर रहा है। अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम ( एफएआरए ) के तहत दर्ज आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान ी सरकार ने एक कंपनी के साथ 12 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नीति-निर्माण हलकों में अपना प्रभाव मजबूत करना है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने बताया कि इस्लामाबाद प्रभाव खरीदने के अभियान पर है और पाकिस्तान ी अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुबंधों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। एफएआरए के सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में लॉबिंग पर लगभग नौ लाख अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च कर रहा है, जिसमें गृह मंत्री की बैठकों के लिए 50,000 डॉलर प्रति माह का अनुबंध और व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए 250,000 डॉलर प्रति माह का शुल्क लेने वाली एक अन्य फर्म शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर में 25,000 डॉलर प्रति माह पर नियुक्त की गई एक फर्म को हाल ही में 12 लाख डॉलर के विशाल अनुबंध में अपग्रेड किया गया है, जो पाकिस्तान के राजनयिक जनसंपर्क अभियान में हताशा को दर्शा रहा है। यह तेजी से बढ़ते वित्तीय प्रयास उसके बिगड़ते अमेरिका - पाकिस्तान संबंधों और सु रक्षा चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा सकते हैं.

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान आफगानिस्तान में अपनी प्रभावशाली लॉबिंग नीति को और तेज कर रहा है। अपने बिगड़ते राजनयिक और रक्षा संकटों से निपटने के लिए इस्लामाबाद वर्तमान में लगभग 900,000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च कर रहा है। अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (एफएआरए) के तहत दर्ज आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने एक कंपनी के साथ 12 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नीति-निर्माण हलकों में अपना प्रभाव मजबूत करना है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने बताया कि इस्लामाबाद प्रभाव खरीदने के अभियान पर है और पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुबंधों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। एफएआरए के सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में लॉबिंग पर लगभग नौ लाख अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च कर रहा है, जिसमें गृह मंत्री की बैठकों के लिए 50,000 डॉलर प्रति माह का अनुबंध और व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए 250,000 डॉलर प्रति माह का शुल्क लेने वाली एक अन्य फर्म शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर में 25,000 डॉलर प्रति माह पर नियुक्त की गई एक फर्म को हाल ही में 12 लाख डॉलर के विशाल अनुबंध में अपग्रेड किया गया है, जो पाकिस्तान के राजनयिक जनसंपर्क अभियान में हताशा को दर्शा रहा है। यह तेजी से बढ़ते वित्तीय प्रयास उसके बिगड़ते अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों और सुरक्षा चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा सकते हैं





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