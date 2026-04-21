पहलगाम हमला: क्या कश्मीर अब भी है पर्यटकों के लिए सुरक्षित या बदल गई है घाटी की तस्वीर?

पहलगाम में हुए भयावह हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बिगड़े रिश्तों व सुरक्षा स्थिति का एक विस्तृत विश्लेषण।

पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भीषण हमले ने न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच के कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों को बेहद निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, बल्कि कश्मीर की वादी के सामान्य जनजीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के भीतर कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस घटना को बीते हुए एक साल का समय हो चुका है, लेकिन आज भी यह सवाल घाटी के हर निवासी और पर्यटक के मन में एक गहरा घाव बनकर उभरा है कि क्या वास्तव में हालात सामान्य हो पाए हैं या फिर यह खूबसूरत घाटी आज भी डर और असुरक्षा के घने साये में जी रही है।

पर्यटकों पर हुए इस सुनियोजित हमले ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम लोगों के मन में यह विश्वास भी कम कर दिया कि क्या कश्मीर अब पर्यटकों के लिए पहले की तरह सुरक्षित है या नहीं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ वह जानलेवा हमला एक ऐसा विस्फोटक बिंदु साबित हुआ, जिसने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच एक अघोषित जंग की स्थिति पैदा कर दी।

पहलगाम के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग अभी तक उस गहरे आर्थिक झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासी और घुड़सवारी के जरिए आजीविका चलाने वाले अब्दुल वहीद वानी का कहना है कि यह हमला उनके जीवन का सबसे दुखद और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वानी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि पहलगाम अब वह नहीं रहा जो 22 अप्रैल से पहले हुआ करता था। उनके अनुसार, जिस घोड़े से वे एक दिन में सम्मानजनक कमाई कर लेते थे, आज वह अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। हमले के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा काफी सख्त कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, अब उनकी दैनिक आवाजाही और रोजमर्रा की छोटी-छोटी गतिविधियों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक निगरानी रखी जा रही है। वानी का दर्द यह है कि पाबंदियां बढ़ने से सबसे अधिक नुकसान आम कश्मीरी जनता को उठाना पड़ रहा है, जिनकी पारंपरिक आजीविका धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। अमरनाथ यात्रा से जुड़े पोनी राइडर्स और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी अब काम करना एक कठिन चुनौती बन गया है।

भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को नियुक्त किया था। एजेंसी ने जम्मू की एक विशेष अदालत में 1,597 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दायर की, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता का खुलासा हुआ। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने, द्विपक्षीय व्यापार पर पूर्ण अंकुश लगाने और वीजा नियमों को अत्यधिक कड़ा करने जैसे कदम उठाए। इसके बाद भारत ने दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में अपने सांसदों और पूर्व राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल भेजे ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का पर्दाफाश किया जा सके।

रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश तो की, लेकिन ठोस कूटनीतिक परिणाम उतने नहीं मिल सके जितनी अपेक्षा थी। ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि भविष्य में कोई दुस्साहस हुआ, तो भारत की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक कठोर और निर्णायक होगी। यह संदेश न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संकेत था कि भारत अब अपनी सुरक्षा के मामले में किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है।





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