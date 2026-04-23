पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर अमेरिका में भारत की प्रदर्शनी: आतंकवाद की मानवीय कीमत

वॉशिंगटन डीसी में आयोजित प्रदर्शनी में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया गया।
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर वॉशिंगटन डीसी में भारत की एंबेसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी , आतंकवाद की मानवीय कीमत को दर्शाती एक मार्मिक पहल थी। यह प्रदर्शनी , जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हृदयविदारक आतंकी हमले की याद में आयोजित की गई थी जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। कैनन हिल स्थित कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग के कैनन कॉकस रूम में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना था। प्रदर्शनी में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, हृदयस्पर्शी वीडियो और पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभवों को प्रदर्शित किया गया था, जो आतंकवाद के व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर पड़ने वाले गहरे और लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों को उजागर करते थे। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, बल्कि यह एक शक्तिशाली आह्वान था जो वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कैपिटल हिल पर आयोजित यह कार्यक्रम भारत ीय दूतावास द्वारा आयोजित सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था, जिसमें अमेरिकी संसद के 19 सदस्यों सहित 60 से अधिक कांग्रेस कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यूएस कांग्रेस की महत्वपूर्ण समितियों जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस, आर्म्ड सर्विसेज, ज्यूडिशियरी और होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भारत ीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, छात्र, मीडिया प्रतिनिधि और विभिन्न थिंक टैंक के विशेषज्ञ भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस व्यापक भागीदारी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को अमेरिकी नीति निर्माताओं और जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बताया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रदर्शनी ने न केवल आतंकवाद के पीड़ितों की कहानियों को सामने लाया, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। अमेरिकी सांसदों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और काउंटर-टेररिज्म के क्षेत्र में भारत - अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जो दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा दृष्टिकोण और सहयोग को दर्शाता था। प्रदर्शनी ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया: आतंक के लिए कोई जगह नहीं है और आतंकवाद को हराने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुटता और कार्रवाई आवश्यक है। यह आयोजन आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि थी और भविष्य में आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर वॉशिंगटन डीसी में भारत की एंबेसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी, आतंकवाद की मानवीय कीमत को दर्शाती एक मार्मिक पहल थी। यह प्रदर्शनी, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हृदयविदारक आतंकी हमले की याद में आयोजित की गई थी जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। कैनन हिल स्थित कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग के कैनन कॉकस रूम में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना था। प्रदर्शनी में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, हृदयस्पर्शी वीडियो और पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभवों को प्रदर्शित किया गया था, जो आतंकवाद के व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर पड़ने वाले गहरे और लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों को उजागर करते थे। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, बल्कि यह एक शक्तिशाली आह्वान था जो वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कैपिटल हिल पर आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था, जिसमें अमेरिकी संसद के 19 सदस्यों सहित 60 से अधिक कांग्रेस कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यूएस कांग्रेस की महत्वपूर्ण समितियों जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस, आर्म्ड सर्विसेज, ज्यूडिशियरी और होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, छात्र, मीडिया प्रतिनिधि और विभिन्न थिंक टैंक के विशेषज्ञ भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस व्यापक भागीदारी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को अमेरिकी नीति निर्माताओं और जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बताया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रदर्शनी ने न केवल आतंकवाद के पीड़ितों की कहानियों को सामने लाया, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। अमेरिकी सांसदों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और काउंटर-टेररिज्म के क्षेत्र में भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जो दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा दृष्टिकोण और सहयोग को दर्शाता था। प्रदर्शनी ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया: आतंक के लिए कोई जगह नहीं है और आतंकवाद को हराने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुटता और कार्रवाई आवश्यक है। यह आयोजन आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि थी और भविष्य में आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया
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