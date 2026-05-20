पहाड़ों की ओर उमड़ा सैलानियों का रेला, उत्तराखंड और हिमाचल में जाम से बढ़ी चुनौती

देश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों का रुख एक बार फिर पहाड़ी राज्यों की ओर तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी आमद के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अभी उत्तराखंड और हिमाचल जैसी व्यापक जाम की समस्या सामने नहीं आई है। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, चकराता, रानीखेत और औली जैसे लोकप्रिय स्थलों पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत पर स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मसूरी और नैनीताल में निर्बाध यातायात बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।
देश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों का रुख एक बार फिर पहाड़ी राज्यों की ओर तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी आमद के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अभी उत्तराखंड और हिमाचल जैसी व्यापक जाम की समस्या सामने नहीं आई है। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, चकराता, रानीखेत और औली जैसे लोकप्रिय स्थलों पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत पर स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मसूरी और नैनीताल में निर्बाध यातायात बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.
देश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों का रुख एक बार फिर पहाड़ी राज्यों की ओर तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी आमद के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अभी उत्तराखंड और हिमाचल जैसी व्यापक जाम की समस्या सामने नहीं आई है। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, चकराता, रानीखेत और औली जैसे लोकप्रिय स्थलों पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत पर स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मसूरी और नैनीताल में निर्बाध यातायात बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं
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