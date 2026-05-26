Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म: रोहिणी कोर्ट ने दोषी को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा सुनाई

न्यूज News

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म: रोहिणी कोर्ट ने दोषी को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा सुनाई
पांच साल की बच्चीदुष्कर्मरोहिणी कोर्ट
📆26-05-2026 23:21:00
📰Dainik Jagran
73 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 53%

रोहिणी कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को मौत की सजा देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह मामला दुर्लभतम (रेयरेस्ट आफ रेयर) श्रेणी में नहीं आता है।

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म : रोहिणी कोर्ट ने दोषी को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला न मानते हुए दोषी को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी के बर्ताव को शैतानी बताया और कहा कि अगर दोषी इतनी छोटी बच्ची से दुष्कर्म कर सकता है तो वह पूरे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए उसे जिंदगी भर जेल में रखना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने मात्र छह माह में अपना फैसला दिया। कोर्ट ने पिछले महीने की 30 तारीख को आरोपित को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को पाक्सो एक्ट के तहत शेष जिंदगी के लिए कारावास की सजा दी। कोर्ट ने पीड़िता को 13.

5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। झकझोर देने वाली यह घटना पिछले साल 17 नवंबर को हुई थी। अभियोजन पक्ष की मौत की सजा की मांग पर कोर्ट ने कहा कि यह घटना रेयरेस्ट आफ रेयर श्रेणी में नहीं आती। दोषी की कम उम्र और साफ अतीत को देखते हुए इस मामले में मौत की सजा सही नहीं है। हालांकि, दोषी को मौत की सजा देने पर विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उसके काम शैतानी हैं और वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है और उसे जितना हो सके समाज से दूर रखा जाना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने कोर्ट के समक्ष दोषी को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि दोषी ने लगभग साढ़े चार साल की बच्ची के साथ खतरनाक काम किया है। यौन उत्पीड़न के बाद बच्ची को 16 अस्पताल में रहना पड़ा। दोषी बच्ची के पड़ोस में रहता था। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की तकलीफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई सर्जरी करवाना और फिर सर्जरी की दिक्कतों की वजह से बिस्तर पर पड़े रहना बहुत दर्दनाक है। पीड़िता की मां ने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी की कई सर्जरी हुईं और वह तरल पदार्थ ही ले पा रही है। वे बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें बारी-बारी से बच्ची की देखभाल करनी पड़ती थी। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता को बारी-बारी से उसे अपनी गोद में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सर्जरी के बाद बच्ची न तो खड़ी हो सकती थी और न ही बैठ सकती थी। सजा पर बहस के दौरान कोर्ट के सवाल पर दोषी ने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि घटना के समय वह शराब के नशे में था, वरना वह इस तरह के अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकता और यह भी कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पांच साल की बच्ची दुष्कर्म रोहिणी कोर्ट जिंदगी भर जेल में सजा

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 02:21:33