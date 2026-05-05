पांच राज्यों के चुनावों में छिपी कांग्रेस की रणनीतिक जीत: भविष्य की राजनीति का रुख बदलने वाली कहानी

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों में बीजेपी की जीत के पीछे कांग्रेस की रणनीतिक जीत छिपी है, जो भविष्य की राजनीति का रुख बदल सकती है. केरल में 10 साल बाद सत्ता में वापसी, बंगाल में खोई हुई विरासत की वापसी और असम में धार्मिक ध्रुवीकरण के अंत के साथ, कांग्रेस ने अपनी खिसकी हुई जमीन वापस पाई है. तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के आगे उभरने का मौका मिला है, जिससे कांग्रेस फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीदें बढ़ी हैं.

पश्चिम बंगाल से लेकर असम, केरल और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों के चुनाव नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन इनके पीछे छिपी है कांग्रेस की एक रणनीतिक जीत, जो भविष्य की राजनीति का रुख बदल सकती है.

इस चुनाव में बीजेपी ने असम में सत्ता की हैट्रिक लगाई और बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर पहली बार सरकार बनाई, लेकिन आंकड़ों के नीचे कांग्रेस के पुनरुत्थान की कहानी छिपी है, जिसे सबसे बड़ा सियासी गेनर माना जा रहा है. 2026 के चुनावी महासमर का सबसे दिलचस्प पहलू 'साइलेंट शिफ्ट' है, जो कांग्रेस को फिर से राजनीति की धुरी बना सकता है. राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के लिए 'रणनीतिक जीत' मान रहे हैं, क्योंकि सत्ता से ज्यादा पार्टी ने अपनी खिसकी हुई 'जमीन' को वापस पाने का मौका दे दिया है, जो कभी उसका गढ़ हुआ करती थी.

इस तरह 'हार' के इस शोर के बीच कांग्रेस इस चुनाव की 'सबसे बड़ी रणनीतिक गेनर' बनकर उभरी है. केरल में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी केरल में कांग्रेस दस साल बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही है. कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है तो लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ को करारी मात खानी पड़ी है.

केरल के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का किला अभेद्य है, जहां बीजेपी के लिए भी सियासी जमीन पथरीली बनी हुई है. इस तरह दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना के बाद केरल में कांग्रेस की सरकार होगी. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 'वायनाड प्रभाव' और जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती ने केरल को कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित चारागाह बना दिया है.

बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी केरल ने 'तिरंगे' पर ही भरोसा जताया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय मनोबल के लिए टॉनिक जैसा है. 2021 में पांच राज्यों में एक भी राज्य में कांग्रेस नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस बार लेफ्ट का किला धराशाही करने में सफल रही. बंगाल में 'खोई हुई विरासत' की वापसी पांच राज्यों के चुनावों का सबसे बड़ा 'एक्स-फैक्टर' बंगाल और तमिलनाडु रहे.

इन दोनों ही राज्य में कांग्रेस ने भले ही सरकार न बनाई हो, लेकिन उसने वह सियासी स्पेस कब्जा मौका मिल गया है जो दशकों पहले उसके हाथ से फिसल गया था. बंगाल में कांग्रेस दो सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि 2021 में उसका खाता तक नहीं खुल सका था. इसके अलावा बंगाल में कांग्रेस को 3 फीसदी वोट शेयर भी हो गया है.

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कमजोर होने से जो 'विपक्ष का खाली स्थान' पैदा हुआ है, उसे भरने के लिए अब कांग्रेस सबसे स्वाभाविक विकल्प है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी (TMC) की करारी हार और बीजेपी की जीत के बीच, कांग्रेस ने अपनी सीट के साथ वोट शेयर में इजाफा किया है. ममता बनर्जी के कमजोर होते ही वह धर्मनिरपेक्ष मतदाता, जो कभी 'हाथ' का साथ छोड़कर वो दोबारा से घर वापस लौट सकता है.

कांग्रेस मुस्लिम बेल्ट में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने का मौका मिल गया है, जो कभी लेफ्ट के साथ तो 15 साल से ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है. बंगाल की सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी बनाम कांग्रेस का मैदान बन सकता है, क्योंकि लेफ्ट कमजोर और ममता बनर्जी कब तक अपने कुनबे को समेटकर रख पाती हैं. द्रविड़ राजनीति के आगे तमिल की सियासत तमिलनाडु में करीब छह दशक से सत्ता से बाहर है.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के खिलाफ उपजी सत्ता विरोधी लहर और 'थलापति' विजय के उदय के बीच, कांग्रेस ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है. दशकों के बाद तमिलनाडु की सियासत द्रविड़ राजनीति से बाहर निकल रही है. तमिलनाडु में विजय को मौका देने का मतलब साफ है कि मतदाता अब पारंपरिक चेहरों से इतर नए विकल्पों को मौका दे रही है. दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर है.

तमिलनाडु में 'द्रविड़ राजनीति'(DMK-AIADMK) के दशकों पुराने वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित है, जो कांग्रेस को तमिल की सियासत में उभरने का मौका बन सकती है. द्रविड़ सियासत की वजह से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और दोबारा वापसी नहीं कर सकी और कांग्रेस सिर्फ एक 'जूनियर पार्टनर' के तौर पर रही है, लेकिन अब जिस तरह विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि मतदाता फिर से एक 'राष्ट्रीय पार्टी' के रूप में कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहा है.

असम में 'धार्मिक ध्रुवीकरण' के अंत का आगाज असम के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं. ां बीजेपी भले ही सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही हो, लेकिन कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल (AIUDF) की राजनीति का अंत कर दिया है.

लंबे समय से असम में मुस्लिम वोट बैंक अजमल और कांग्रेस के बीच बंटा रहता था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता था, लेकिन 2026 में अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह कांग्रेस के पाले में आ गए. बदरुद्दीन अजमल की हार ने असम के भविष्य की राजनीति को 'बाइपोलर'(दो ध्रुवीय) बना दिया है. अब बीजेपी के सामने कोई 'वोट कटवा' दल नहीं बचा है, जिससे कांग्रेस की राह आसान नजर आ रही है.

कांग्रेस को मुस्लिम वोटों को खोने का डर नहीं होगा और वो अब बीजेपी के वोटबैंक में सेंधमारी के लिए खुलकर खेल सकती है? कांग्रेस कैसे बन गई असली 'गेनर'? पांच राज्यों के चुनाव नतीजे ने ममता बनर्जी और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के कमजोर होने से कांग्रेस अब विपक्षी 'INDIA' ब्लॉक की सबसे अहम रोल में आ गई है. अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस की शर्तों पर राजनीति करेंगे.

पिछले कई दशक से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह क्षेत्रीय दलों (TMC, DMK) की 'पिछलग्गू' बनकर रह गई थी





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