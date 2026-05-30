पांच लाख का इनामी अपराधी रामदेव उरांव हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण

झांगुर ग्रुप के मुखिया रामदेव उरांव ने दो साथियों संग रांची-गुमला पुलिस के सामने किया सरेंडर, बरामद हुए स्वचालित हथियार और कारतूस।

झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब संगठित अपराधी गिरोह झांगुर ग्रुप के मुखिया और पांच लाख रुपये के इनामी रामदेव उरांव ने अपने दो साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटना शनिवार को रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष हुई, जब तीनों अपराधियों ने बिना किसी मुठभेड़ के हथियार डाल दिए। रामदेव उरांव पर गुमला जिले के विभिन्न थानों में हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट, अवैध हथियार रखने और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में लगभग 29 मामले दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और उस पर पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झांगुर ग्रुप के फरार अपराधी गुमला और रांची जिले की सीमा पर सक्रिय हैं और वे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम में बेड़ो के पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक उत्तम कुमार उपाध्याय, बेड़ो थाना प्रभारी मो.

कफील अहमद, घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह, विकास कुमार और रांची व गुमला जिला के सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस टीम जब बेड़ो थाना क्षेत्र के लमकाना और रांची-गुमला सीमा क्षेत्र में पहुंची तो तीनों अपराधियों ने स्वयं को झांगुर ग्रुप का सदस्य बताते हुए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई और बिना किसी प्रतिरोध के पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से एक स्वचालित हथियार, एक एसएलआर रायफल, 45 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद कीं। ये हथियार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत हैं, जो इन अपराधियों के खिलाफ चल रहे मामलों में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। आत्मसमर्पण करने वालों में रामदेव उरांव (47 वर्ष), प्रसाद उरांव (24 वर्ष) और सुबास उरांव (23 वर्ष) शामिल हैं। तीनों गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के देवरागानी गांव के निवासी हैं। रामदेव उरांव झांगुर ग्रुप का मुखिया था और उसके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई मामले दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण से झारखंड में अपराध पर नियंत्रण के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों के आत्मसमर्पण से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अन्य अपराधियों को भी सरकार की नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करने का संदेश जाएगा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत अपराधियों को मुख्यधारा में लौटने का मौका दिया जाता है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि पुलिस और सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं





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