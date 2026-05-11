पांचवी पत्नी ने पति को जहर देकर आत्महत्या की

जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव नारा में शनिवार की शाम को दंपती ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। मृत पाई गई महिला सुमन (44) की मौत शनिवार की रात हो गई, जबकि उसके पति राजेश (44) ने रविवार को पीजीआइ रोहतक में दम तोड़ दिया। पुलिस ने विवश करने के लिए आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया है।ih भ्र्मारियों के परिवार में अहंकार के कारण इहदद पडघाेे।

जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव नारा में शनिवार की शाम को दंपती ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। महिला सुमन (44) की मौत शनिवार की रात को नागरिक अस्पताल में हुई, जबकि उसके पति राजेश (44) ने रविवार को पीजीआइ रोहतक में दम तोड़ दिया। मृत्यु पूर्व सुमन का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रही हैं कि बहू स्नेहा, बेटे की सार ने परेशान कर दिए। मजबूरी में जहर निगलना पड़ा। इसके कुछ देर बाद सुमन की मौत हो गई। पुलिस ने बहू स्नेहा के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का केस दर्ज कर लिया है। राजेश और सुमन के इकलौते बेटे आशीष की करीब दो वर्ष पहले दिल्ली की स्नेहा से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और पिछले वर्ष जनवरी में परिवार की सहमति से दिल्ली के नवादा में लव-कम-अरेंज मैरिज हुई। बहू का पहनावा सही नहीं था शव का पोस्टमार्टम कराने आए राजेश के बड़े भाई रमेश ने बताया कि भाई हमेशा कहता था कि बहू स्नेहा का पहनावा सही नहीं है। रील्स बनाती रहती है। सार गांव में बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। रमेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्नेहा कई बार सास सुमन के साथ बदसलूकी और मारपीट भी कर चुकी है। शनिवार दोपहर बाद घर में फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद राजेश और सुमन ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। स्नेहा दिल्ली के आधुनिक माहौल में पली-बढ़ी थी और गांव के पारंपरिक वातावरण में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। उसके पहनावे और रहन-सहन को लेकर घर में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। राजेश और सुमन चाहते थे कि बहू गांव और परिवार की मर्यादाओं के अनुसार रहे, जबकि स्नेहा इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल मानती थी। धीरे-धीरे यह विवाद गंभीर घरेलू क्लेश में बदल गया। घर से पति-पत्नी की अर्थियां उठीं। मुहल्ले में मातम पसर गया। रविवार को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्वजन ने पुत्रवधू पर सास-ससुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। राजेश के बड़े भाई रमेश की शिकायत पर स्नेह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। - राजेश कुमार, प्रभारी थाना, मतलौडा.

जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव नारा में शनिवार की शाम को दंपती ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। महिला सुमन (44) की मौत शनिवार की रात को नागरिक अस्पताल में हुई, जबकि उसके पति राजेश (44) ने रविवार को पीजीआइ रोहतक में दम तोड़ दिया। मृत्यु पूर्व सुमन का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रही हैं कि बहू स्नेहा, बेटे की सार ने परेशान कर दिए। मजबूरी में जहर निगलना पड़ा। इसके कुछ देर बाद सुमन की मौत हो गई। पुलिस ने बहू स्नेहा के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का केस दर्ज कर लिया है। राजेश और सुमन के इकलौते बेटे आशीष की करीब दो वर्ष पहले दिल्ली की स्नेहा से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और पिछले वर्ष जनवरी में परिवार की सहमति से दिल्ली के नवादा में लव-कम-अरेंज मैरिज हुई। बहू का पहनावा सही नहीं था शव का पोस्टमार्टम कराने आए राजेश के बड़े भाई रमेश ने बताया कि भाई हमेशा कहता था कि बहू स्नेहा का पहनावा सही नहीं है। रील्स बनाती रहती है। सार गांव में बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। रमेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्नेहा कई बार सास सुमन के साथ बदसलूकी और मारपीट भी कर चुकी है। शनिवार दोपहर बाद घर में फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद राजेश और सुमन ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। स्नेहा दिल्ली के आधुनिक माहौल में पली-बढ़ी थी और गांव के पारंपरिक वातावरण में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। उसके पहनावे और रहन-सहन को लेकर घर में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। राजेश और सुमन चाहते थे कि बहू गांव और परिवार की मर्यादाओं के अनुसार रहे, जबकि स्नेहा इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल मानती थी। धीरे-धीरे यह विवाद गंभीर घरेलू क्लेश में बदल गया। घर से पति-पत्नी की अर्थियां उठीं। मुहल्ले में मातम पसर गया। रविवार को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्वजन ने पुत्रवधू पर सास-ससुर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। राजेश के बड़े भाई रमेश की शिकायत पर स्नेह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। - राजेश कुमार, प्रभारी थाना, मतलौडा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Self-Harm Family Dispute Hindu Violence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मुंबई के इन 5 केंद्रों पर आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा कोरोना टीकाकरणदो दिनों तक इन केद्रों में सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन (Coronavirus 18-44 age group vaccination) लगेगी

Read more »

मुकेश अंबानी की Reliance JIO का नया पैक, साल भर नहीं पड़ेगी रिचार्ज की जरूरतकंपनी के इस प्लान से कंपनी के 44 करोड़ यूजर्स को लाभ मिल सकेगा।

Read more »

IND vs SL: श्रीलंका को भारत ने दिया 200 रनों का टारगेट, किशन ने बनाए 89 रनINDvsSL | अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदो में ताबड़तोड़ 57 रन बनाए.

Read more »

Odisha Heatwave: ओडिशा में गर्मी का प्रकोप! प्रदेश में पहली बार 44 के पार पहुंचा पारा, अगले तीन दिनों तक हीटवेव की संभावनापूरा ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी है और इस साल पहली बार राज्य में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। आज 44.

Read more »

IPL 2024: साइन लैंग्वेज में आईपीएल कमेंट्री से नई क्रांति, 22 दिनों में इतने करोड़ दर्शकों मैच का उठाया लुत्फडिज्नी स्टार ने आईपीएल 2024 के पहले 22 दिनों 26 मैचों के लिए 44.

Read more »

Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलानJDU 2nd list for Bihar Elections 2025 44 Candidates Bihar Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों का ऐलान

Read more »