पाकिस्तान ने भारत पर गीदड़ भभकी, सिंधु जल संधि को लेकर बयानबाजी जारी. पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को निलंबित सिंधु जल संधि को लेकर तीखे बयान दिए हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और पानी रोकने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा.

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद समझौता हो गया है. इस समझौते ने दुनियाभर के कई देशों को राहत दी है. क्योंकि होर्मुज के खुलने से व्यापार और ईंधन तक कई समस्याओं से मुक्ति मिली है.

लेकिन इस डील के बाद पाकिस्तान बौखला गया है. यूएस-ईरान डील से पाकिस्तान की छाती बिना मतलब ही चौड़ी हो रही है. इस बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए गीदड़ भभकी भी सामने आई है. दरअसल सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर आक्रामक बयानबाजी करता नजर आ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार समर्थन जुटाने की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के खिलाफ तीखे बयान देने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और पानी रोकने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा.

बिलावल का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए है. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने भारत पर गंभीर तथ्यहीन आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

उनके मुताबिक, यदि भारत पानी के प्रवाह को प्रभावित करने या रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसका मजबूती से जवाब देगा. ये पहली बार नहीं है जब बिलावल की जुबान ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो. इससे पहले भी वह कई बार बयान दे चुके हैं. भारत के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनती रही हैं.

भारत ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकवाद और सिंधु जल संधि दोनों मुद्दों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता. नई दिल्ली का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तब तक द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हालिया सत्र में भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि 1960 में हुई सिंधु जल संधि को स्थायी और अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं माना जा सकता. भारत का तर्क है कि बदलते वैश्विक हालात, सुरक्षा चुनौतियां और आतंकवाद जैसी परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सिंधु जल संधि के मुद्दे को पाकिस्तान केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रख रहा है.

हाल ही में यूरोप में आयोजित एक सम्मेलन में भी पाकिस्तान ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया. इस्लामाबाद का दावा है कि भारत की नई जल परियोजनाएं भविष्य में पाकिस्तान के लिए जल संकट पैदा कर सकती हैं. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की जल परियोजनाओं पर सवाल उठाए हैं.

उनका कहना है कि भारत द्वारा बनाई जा रही नई परियोजनाओं से क्षेत्रीय जल संतुलन प्रभावित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि आने वाले समय में भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है. जहां पाकिस्तान इसे अपने अस्तित्व और जल सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है, वहीं भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को प्राथमिकता दे रहा है.

फिलहाल दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर किसी समझौते के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म करने का काम कर रहे हैं. आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाता है





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