पाकिस्तान ने UAE को कर्ज चुकाने का भरोसा दिलाया, संबंधों में तनाव की खबरों के बीच

पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को समय पर कर्ज चुकाने का वादा किया है, भले ही दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यूएई से नाराजगी के किसी भी संकेत से इनकार किया है और कहा कि पाकिस्तान अपना कर्ज चुकाएगा।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) को कर्ज समय पर चुकाने का भरोसा दिलाया है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की अफवाहें चल रही हैं। हालांकि, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यूएई की तरफ से पाकिस्तान के प्रति किसी भी तरह की नाराजगी का कोई संकेत नहीं मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अपना कर्ज समय पर चुकाएगा। हालांकि, पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इस दावे पर संदेह जताया जा रहा

है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत नाजुक बनी हुई है और उसे भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यूएई का कर्ज समय पर चुकाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।\ख्वाजा आसिफ ने एक बातचीत में कहा कि पाकिस्तान और यूएई के बीच रिश्ते वर्षों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत नींव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान पहले भी समय पर कर्ज चुकाता रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने कहा, 'जब समय आएगा, हम रकम वापस कर देंगे, जैसा कि हमने पहले किया है, और यह रकम फिर से वापस आ सकती है।' पाकिस्तान को इस महीने संयुक्त अरब अमीरात को लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका है। यह भुगतान ऐसे नाजुक दौर में हो रहा है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 7 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम के तहत जून तक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को 18 बिलियन डॉलर से ऊपर ले जाने का लक्ष्य बना रहा है। पहले, यूएई ने हर साल इस तरह की जमा रकम को आगे बढ़ाया था, लेकिन दिसंबर 2025 में, यह सुविधा सिर्फ कम समय के लिए बढ़ाई गई थी। यूएई ने पहले एक महीने के लिए और फिर दो महीने के लिए इस सुविधा का विस्तार किया था।\पाकिस्तानी वित्त मंत्री के सलाहकार खुर्रम शहजाद ने मंगलवार को दावा किया कि उनके देश ने 1.43 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज चुका दिया है, जिसमें 8 अप्रैल को मैच्योर होने वाला 1.3 बिलियन डॉलर का यूरोबॉन्ड और दूसरे यूरोबॉन्ड पर 126.125 मिलियन डॉलर की देनदारियां शामिल हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते यूएई के कर्ज की वापसी से जुड़ी रिपोर्टों को भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि यह भुगतान एक सामान्य वित्तीय लेन-देन है। पाकिस्तान की सरकार इस समय आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रही है। देश में महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में सरकार के लिए कर्ज चुकाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान यूएई से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह देश उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मजबूत संबंध हैं, और यूएई पाकिस्तान में कई परियोजनाओं में शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि वह यूएई के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखकर आर्थिक संकट से निपटने में मदद पा सकेगी





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