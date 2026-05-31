पाकिस्तान में यूट्यूब व्यूज के आधार पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विवाद

पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) का यूट्यूबर्स पर व्यूज के आधार पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव आलोचकों द्वारा व्यावहारिक और अनुचित बताया जा रहा है। किए गए आंकड़ों के मुताबिक, शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट और विभिन्न बाजारों से आने वाले व्यूज के कारण, सिर्फ व्यूज पर टैक्स लगाने की योजना वास्तविक आय से मेल नहीं खाती। यह प्रस्ताव विदेशी रहने वाले पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू होने पर ज्यूरिस्डिक्शन की समस्याओं को भी उजागर करता है।

पाकिस्तान में यूट्यूब र्स पर व्यूज के आधार पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विवाद, व्यवहारिकता पर उठे सवाल। पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने यूट्यूब र्स के वीडियो व्यूज (वीडियो देखने की संख्या) के आधार पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना पर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का मानना है कि सरकार सिर्फ व्यूज देखकर टैक्स लगाएगी तो कई यूट्यूब र्स को अपनी वास्तविक कमाई से भी अधिक टैक्स देना पड़ेगा। मालदीव इनसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआर के इस कदम से कानूनी मान्यता और ऑनलाइन मोनेटाइजेशन की वास्तविकता के साथ एजेंसी के तालमेल को लेकर विवाद बढ़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यूट्यूब पर अधिक व्यूज का मतलब हमेशा अधिक कमाई नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूट्यूब र के वीडियो पर 10 लाख व्यूज हैं लेकिन विज्ञापन कम दिखते हैं, तो उसकी कमाई कम हो सकती है। दूसरी ओर किसी और के 10 लाख व्यूज हों लेकिन दर्शक अमेरिका या यूरोप जैसे देशों से हों, तो उसकी कमाई कई गुना अधिक हो सकती है। इसलिए टैक्स आय पर लगना चाहिए, सिर्फ व्यूज पर नहीं। सरकार वास्तविक आय के बजाय वीडियो व्यूज को टैक्स का आधार बना रही है, जिसे कई व्यावहारिक और अनुचित मान रहे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के केंद्र में कुछ विदेशी पाकिस्तान ी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए टैक्स ेशन 66 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है। यह आंकड़ा न सिर्फ एक आक्रामक वित्तीय रुख को दिखाता है बल्कि पॉलिसी डिजाइन और डिजिटल इनकम के उत्पन्न होने के तरीकों के बीच एक बुनियादी अंतर को भी उजागर करता है। यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल हर व्यू पर फिक्स्ड रेट पर काम नहीं करता। क्रिएटर्स आमतौर पर अपने कंटेंट के साथ दिए गए विज्ञापन से कमाते हैं, जिसमें पेमेंट कॉस्ट पर मिल (सीपीएम) जैसे मेट्रिक्स पर कैलकुलेट किया जाता है, जो हर 1,000 व्यू पर कमाई दिखाता है। सीपीएम रेट अलग-अलग होते हैं। कई क्रिएटर्स के लिए कमाई 1 डॉलर प्रति 1,000 व्यूज जितनी कम हो सकती है, जबकि ज्यादा डिमांड वाले मार्केट में प्रीमियम कंटेंट के लिए रेट 30 डॉलर प्रति 1,000 व्यूज से ज्यादा हो सकते हैं। शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के लिए यह फर्क और भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स काफी कम रिटर्न देते हैं, जो अक्सर 0.

4 डॉलर और 0.6 डॉलर प्रति 1,000 व्यूज के बीच होता है, जो प्लेटफॉर्म के अलग मोनेटाइजेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है। यदि कराधान को वास्तविक आय के बजाय केवल व्यूज की संख्या से जोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें कर की देनदारी कमाई से भी अधिक हो जाए। ऐसे मामलों में प्रभावी कर दर न केवल असंगत होगी बल्कि वास्तविक आय से पूरी तरह अलग हो जाएगी। अत्यधिक परिवर्तनशील आय स्रोत पर एक समान कर ढांचा लागू करने का प्रयास पाकिस्तान की कर नीति में एक व्यापक समस्या को भी उजागर करता है। प्रस्तावित व्यवस्था इस धारणा पर आधारित प्रतीत होती है कि व्यूज सीधे तौर पर आय से जुड़े होते हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में यह मान्यता सही नहीं है। कंटेंट से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि विज्ञापन दिखाए गए या नहीं, दर्शकों ने उन विज्ञापनों के साथ कितना जुड़ाव किया और विज्ञापनदाता किस बाजार से जुड़े हैं, जहां भुगतान दरें अधिक या कम हो सकती हैं। कई मामलों में कुछ क्षेत्रों से आने वाले व्यूज़ कोई राजस्व उत्पन्न ही नहीं करते, खासकर तब जब विज्ञापन नहीं दिखाए जाते या उनका मुद्रीकरण संभव नहीं होता। यह विविधता एक समान कर दर लागू करने की व्यवहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि आय निर्धारित करने वाले मूल कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो यह नीति ऐसी कमाई पर भी कर का बोझ डाल सकती है जो वास्तव में हुई ही न हो। इसके अलावा, प्रस्तावित कर ढांचा विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पर भी लागू होगा, जिससे अधिकार-क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) से जुड़ी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। इनमें से कई लोग पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, विदेशी मुद्रा में आय अर्जित करते हैं और संभव है कि उनकी पाकिस्तान में कोई भौतिक उपस्थिति भी न हो। यह न्यूज पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के इस प्रस्ताव पर आधारित है





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