पाकिस्तान खाद्य असुरक्षा: शीर्ष 10 सबसे कमजोर देशों में शामिल

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है और दुनिया के शीर्ष 10 सबसे कमजोर देशों में शामिल है। खराब मौसम, महंगाई और सीमित डेटा उपलब्धता इस संकट को बढ़ा रहे हैं।

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे कमजोर देशों में शामिल किया गया है, जहाँ खाद्य असुरक्षा का स्तर अत्यंत गंभीर है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति और भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का पता चलता है। पाकिस्तान ी समाचार पत्र डॉन के अनुसार, 2026 के खाद्य संकट पर जारी वैश्विक रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कांगो, म्यांमार, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया और यमन जैसे देशों के साथ गंभीर भुखमरी के मुख्य केंद्रों में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान उन 10 देशों में से एक है, जिन्हें 2025 में सबसे बड़े खाद्य संकट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 11 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे। इन प्रभावित लोगों में से 9.

3 मिलियन लोग संकट की स्थिति में हैं, जबकि 1.7 मिलियन लोग आपातकालीन स्थिति में हैं, जो अकाल के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) प्रणाली के अनुसार, खाद्य संकट एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों की जान और आजीविका बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जब भोजन तक पहुंच इतनी सीमित हो जाती है कि जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो उसे तीव्र खाद्य असुरक्षा माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा का एक प्रमुख कारण लगातार खराब मौसम रहा है, जिसमें भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। 2025 में, दुनिया भर में गंभीर बाढ़ आई, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में, भारी मानसून की बारिश और अचानक आई बाढ़ से 6 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप फसलों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में पोषण संबंधी विश्लेषण में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों को विशेष रूप से चिंताजनक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, पाकिस्तान के पास 2025 के लिए औपचारिक गंभीर वर्गीकरण देने के लिए पर्याप्त नवीनतम डेटा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यह उन देशों में शामिल है जिनके पास पोषण परिणामों के लिए कोई गंभीर डेटा नहीं है। पाकिस्तान कुपोषण के खतरे के विश्लेषण में भी शामिल है, जिसमें खानपान की आदतों, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, पानी और स्वच्छता, और बीमारियों से जुड़ी कमजोरियों को उजागर किया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान लगाया गया है कि 2026 में पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जिससे मौजूदा स्थिति पर और दबाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शीर्ष 10 देशों में पाकिस्तान का उल्लेख आवश्यकता की गंभीरता और डेटा कवरेज में वृद्धि को दर्शाता है। विश्लेषण को 2024 में 43 ग्रामीण जिलों से बढ़ाकर 2025 में 68 जिलों तक विस्तारित किया गया, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के क्षेत्र शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप, विश्लेषण में शामिल पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया, जिससे 14 मिलियन से अधिक लोग जुड़ गए। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। खाद्य असुरक्षा के कारणों को दूर करने और भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है





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