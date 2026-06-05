पाकिस्तान ने लाहौर में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया, शादाब-समद की नाबाद साझेदारी से मिली जीत

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराते हुए लगातार तीसरी वनडे श्रृंखला जीत ली। बाबर आज़्म ने 40 रन बनाकर सबसे अधिक स्कोर किया, और शादाब खान‑अब्दुल समद की नाबाद 49‑रन साझेदारी ने टीम को लक्ष्य हासिल करवाया।

लाहौर के प्रसिद्ध गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित एक वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से परास्त किया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी वनडे श्रृंखला अपने नाम की। मैच की शुरुआत बारिश के कारण पंद्रह मिनट देर से हुई, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। शुरुआती ओवरों में उन्होंने निराशाजनक शुरुआत की; दूसरी डिलीवरी पर मैथ्यू शॉर्ट ने बिना कोई रन लिए शाहीन शाह अफरीदी को गिरा दिया। इसके बाद कप्तान जोश इंगलिस ने 71 गेंदों में 65 रन की आक्रामक पारी खेली और टीम को स्थिर करने की कोशिश की। इंगलिस और एलेक्स कैरी ने मिलकर 52 रन की साझेदारी की, जिससे स्कोर 119 चल गया, लेकिन हैरिस रऊफ की तेज गेंदबाज़ी ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतिम सात विकेट ने केवल 38 रन जोड़े, जिससे उनका कुल 157 रहा। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने टर्निंग ट्रैम्प पर पूरा लाभ उठाया। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने दूसरे स्पेल में जोश इंगलिस और कैमरोन ग्रीन को पवेलियन में भेजकर तीन विकेट हासिल किए। अबरार अहमद ने मैथ्यू रेनशॉ और कूपर कॉनोली को हटाकर दो और विकेट लिये। शादाब खान, जो पिछले पाँच मैचों में विकेट के लिए तरस रहे थे, ने इस मौके पर दो विकेट लेकर टीम को आगे बढ़ाया। उनके बाद माज सदाकत ने तेज शुरुआत करते हुए 27 रन बनाए, जबकि बाबर आज़्म ने धीरज के साथ 84 गेंदों में 40 रन बनाकर पाकिस्तान को लक्ष्य 158 तक पहुंचाया। पाकिस्तानी टीम की पारी अब थोड़ी कठिन हो गई थी; साहिबजादा फरहान ने केवल तीन रन बनाकर नाथन एलिस से बाहर हो गए। फिर भी माज सदाकत ने 26 गेंदों में पांच चौके लगाकर 27 रन जोड़ते हुए टीम को स्थिर किया। बाबर आज़्म ने सतत पारी खेलते हुए तीन चौके लगाए और 40 का महत्वपूर्ण अंकों का योगदान दिया। मध्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू कुहनेमैन ने 38 रन बनाकर तीन विकेट लिये, लेकिन यह मेहनत टीम को बचा नहीं पाई। अंत में शादाब खान और अब्दुल समद ने सातवें विकेट के लिए 49 रन की नाबाद साझेदारी करके पाकिस्तान को 49 गेंदों में जीत दिला दी। शादाब ने 42 गेंदों में 29 रन और अब्दुल समद ने 17 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान 4 विकेट से विजयी रहा.

लाहौर के प्रसिद्ध गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित एक वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से परास्त किया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी वनडे श्रृंखला अपने नाम की। मैच की शुरुआत बारिश के कारण पंद्रह मिनट देर से हुई, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। शुरुआती ओवरों में उन्होंने निराशाजनक शुरुआत की; दूसरी डिलीवरी पर मैथ्यू शॉर्ट ने बिना कोई रन लिए शाहीन शाह अफरीदी को गिरा दिया। इसके बाद कप्तान जोश इंगलिस ने 71 गेंदों में 65 रन की आक्रामक पारी खेली और टीम को स्थिर करने की कोशिश की। इंगलिस और एलेक्स कैरी ने मिलकर 52 रन की साझेदारी की, जिससे स्कोर 119 चल गया, लेकिन हैरिस रऊफ की तेज गेंदबाज़ी ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतिम सात विकेट ने केवल 38 रन जोड़े, जिससे उनका कुल 157 रहा। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने टर्निंग ट्रैम्प पर पूरा लाभ उठाया। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने दूसरे स्पेल में जोश इंगलिस और कैमरोन ग्रीन को पवेलियन में भेजकर तीन विकेट हासिल किए। अबरार अहमद ने मैथ्यू रेनशॉ और कूपर कॉनोली को हटाकर दो और विकेट लिये। शादाब खान, जो पिछले पाँच मैचों में विकेट के लिए तरस रहे थे, ने इस मौके पर दो विकेट लेकर टीम को आगे बढ़ाया। उनके बाद माज सदाकत ने तेज शुरुआत करते हुए 27 रन बनाए, जबकि बाबर आज़्म ने धीरज के साथ 84 गेंदों में 40 रन बनाकर पाकिस्तान को लक्ष्य 158 तक पहुंचाया। पाकिस्तानी टीम की पारी अब थोड़ी कठिन हो गई थी; साहिबजादा फरहान ने केवल तीन रन बनाकर नाथन एलिस से बाहर हो गए। फिर भी माज सदाकत ने 26 गेंदों में पांच चौके लगाकर 27 रन जोड़ते हुए टीम को स्थिर किया। बाबर आज़्म ने सतत पारी खेलते हुए तीन चौके लगाए और 40 का महत्वपूर्ण अंकों का योगदान दिया। मध्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू कुहनेमैन ने 38 रन बनाकर तीन विकेट लिये, लेकिन यह मेहनत टीम को बचा नहीं पाई। अंत में शादाब खान और अब्दुल समद ने सातवें विकेट के लिए 49 रन की नाबाद साझेदारी करके पाकिस्तान को 49 गेंदों में जीत दिला दी। शादाब ने 42 गेंदों में 29 रन और अब्दुल समद ने 17 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान 4 विकेट से विजयी रहा





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