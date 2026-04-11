पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी नेताओं की बैठक: मुनीर की पोशाक कूटनीति

इस्लामाबाद में, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम पर चर्चा के लिए हुई बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की पोशाक पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। मुनीर ने ईरानी नेताओं का सैन्य वर्दी में और अमेरिकी उपराष्ट्रपति का सूट-बूट में स्वागत किया, जिससे 'पोशाक कूटनीति' की चर्चा शुरू हो गई।
इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेता युद्धविराम समझौते पर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान ी प्रतिनिधिमंडल में संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने एयरपोर्ट पर किया। इस दौरान, मुनीर की पोशाक ने सबका ध्यान खींचा। ईरान ी नेताओं के स्वागत के समय मुनीर सैन्य वर्दी में थे, जबकि
वेंस से वे सूट-बूट और टाई में मिले। इसे उनकी पोशाक कूटनीति माना जा रहा है।\ईरान के 71 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते समय मुनीर 'कॉम्बैट गियर' यानी सैन्य पोशाक में नजर आए। कुछ ही घंटों बाद जब जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे, तो मुनीर एक अलग रूप में थे। नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का स्वागत करते हुए, असीम मुनीर पूरी तरह से सूट-बूट में तैयार थे। असीम मुनीर की पोशाक में यह बड़ा बदलाव भू-राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुनीर की ओर से ईरान और अमेरिका दोनों को एक साथ दिया गया एक सोच-समझकर दिया गया संदेश था। मेजर जनरल संजय मेस्टन (सेवानिवृत्त) ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि सैन्य अधिकारियों को विदेशी नेताओं का स्वागत करते समय वर्दी में रहना होता है। सूट पहनकर, आसिम मुनीर ने वेंस को यह दिखाने की कोशिश की कि वह अमेरिकियों के साथ 'राजनयिक' की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, ईरान के सामने उन्होंने खुद को एक सैन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। मेस्टन का कहना है कि एक वरिष्ठ सेना जनरल के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करते समय मुनीर का काला सूट पहनना इस बात का संकेत है कि वह खुद को एक 'राजनेता' के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पिछली मुलाकातों में भी मुनीर ने सूट ही पहना था। ट्रंप ने मुनीर को अपना 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' कहकर संबोधित किया था। ट्रंप के इस बयान ने पाकिस्तानियों को काफी खुश किया था।\रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन ने इंडिया टुडे से कहा कि ईरानियों के साथ मुलाकात के दौरान मुनीर का 'कॉम्बैट यूनिफॉर्म' पहनना एक सोची-समझी रणनीति थी। इसके पीछे ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ महीने पहले हुई तनातनी थी, जब दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले हुए थे। मुनीर का उद्देश्य ईरान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। उन्नीथन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का व्यक्तिगत रूप से ईरान के विदेश मंत्री या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे उच्च अधिकारियों का स्वागत करना सामान्य बात नहीं है। प्रोटोकॉल के अनुसार, यह काम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री को करना चाहिए था। हालांकि, इस अवसर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति कहीं भी नजर नहीं आए। मेजर जनरल संजय सोई (सेवानिवृत्त) ने कहा कि असीम मुनीर का सुर्खियों में रहना दिखाता है कि पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व है। पाकिस्तान में सेना की ताकत और सरकारों की कमजोरी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मुनीर इस मामले में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। हाल के महीनों में, असीम मुनीर ही हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे या बातचीत में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा का कहना है कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान में मौजूद दोहरी व्यवस्था (सेना और सरकार) से अच्छी तरह वाकिफ है। जेडी वेंस ने असीम मुनीर से बात की और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से भी गर्मजोशी से मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई। ऐसा करके, उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता के दोनों केंद्रों को साधने की कोशिश की
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