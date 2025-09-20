पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौता: भारत के लिए क्या मायने?

हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण। समझौते का विवरण, भारत के लिए निहितार्थ और क्षेत्र में भू-राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा।

नई दिल्ली: दुनिया में इस समय भारत के कितने मित्र हैं या भारत ने कितने मित्र बनाए हैं जो मुसीबत के समय में साथ दे सकें? अगर आप इसका उत्तर खोजने जाएंगे तो शायद कोई भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, रूस, जो लंबे समय से भारत का मित्र रहा है, भी खुलकर हमारे समर्थन में नहीं आया था। अमेरिका का तो मामला ही अलग था। जिन देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, वे भी खुलकर बात करने से बचते रहे। सबने घुमा-फिराकर ही जवाब दिया। वहीं, पाकिस्तान को कई देशों का खुलकर समर्थन मिला। इसी कड़ी में उसे एक और मित्र का

साथ मिल गया है। हाल ही में 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है। यह समझौता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता' नामक यह समझौता दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। इस समझौते में यह मुख्य बात है कि एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश भी इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और ऐसी स्थिति में दोनों देश जवाब देंगे।\भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिंट पर प्रकाशित रिपोर्ट में रायटर्स के हवाले से बताया गया है कि यह समझौता वर्षों की बातचीत का नतीजा है। यह किसी खास देश या खास घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे और गहरे सहयोग का संस्थागत स्वरूप है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी के राजतंत्र लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इजरायल और ईरान दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) जेएस सोढ़ी बताते हैं कि भले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है, लेकिन वह भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। क्योंकि सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। वैसे भी, पूरा खाड़ी क्षेत्र भारतीयों से भरा हुआ है। हालांकि, इस तरह के समझौते की स्थिति में, सऊदी को पाकिस्तान का साथ देना एक बड़ी मजबूरी हो जाएगी। लड़ाई होने पर, वह सीधे हमला करने के बजाय सैन्य हथियारों से मदद कर सकता है।\रक्षा विश्लेषक जेएस सोढ़ी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ तीन देश खड़े थे। चीन, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी अरब का भी पक्का साथ मिल जाएगा। दूसरी ओर, भारत को अमेरिका, रूस या किसी अन्य देश का खुलकर समर्थन नहीं मिला था। रूस ने भी दबे मन से ही भारत का साथ दिया था। रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोढ़ी के अनुसार, भारत को अपनी रक्षा तैयारियां तेज करनी चाहिए और उसे दुनिया के अन्य देशों के साथ भी अपने रक्षा संबंध बढ़ाने चाहिए। सऊदी अरब की सेना भले ही छोटी हो, लेकिन उसके पास सैन्य शक्ति काफी अधिक है। उसे अमेरिका, चीन, रूस से सबसे आधुनिक हथियार मिलते हैं। भारत को भी सऊदी अरब के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब पहले भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता रहा है। भारत को अब अपनी कूटनीति और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसे उन देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाने चाहिए जो जरूरत के समय में उसका साथ दे सकें। यह समझौता भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह उसे अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध भू-राजनीति

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें