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पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में रौंदा, शाहीन अफरीदी ने की युवाओं की तारीफ

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पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में रौंदा, शाहीन अफरीदी ने की युवाओं की तारीफ
पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलियावनडे सीरीजशाहीन अफरीदी
📆31-05-2026 12:48:00
📰Dainik Jagran
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पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कप्तान शाहीन अफरीदी ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पाकिस्तान के उज्ज्वल भविष्य का दावा किया।

पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 45 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। रावलपिंडी में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनकी इस रणनीति ने कमाल किया और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 44.

1 ओवर में 200 रन पर समेट दिया। डेब्यू कर रहे अराफात मिन्हास ने 5 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया, जबकि गाजी गोरी ने 65 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। पाकिस्तान ने 42.3 ओवर में पांच विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद शाहीन अफरीदी ने टीम के युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना पहले गेंदबाजी करने की थी क्योंकि पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर अराफात मिन्हास ने जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। शाहीन ने कहा कि मैं अराफात के लिए बहुत खुश हूं और उनके पिता की खुशी देखकर मुझे अपने डेब्यू के दिन याद आ गए। साद गोरी ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था और वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों का सामना अच्छी तरह करते हैं। शाहीन का मानना है कि टीम में युवाओं का यह मिश्रण पाकिस्तान के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह डे-नाइट मैच होगा और पाकिस्तान की कोशिश लगातार दूसरी जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज को बराबर करने के लिए पूरी ताकत से उतरेगा। पहला मैच पाकिस्तान के लिए कई मायनों में खास रहा। अराफात मिन्हास ने डेब्यू पर 5 विकेट लेकर पाकिस्तान के लिए ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बुरी तरह परेशान किया। गाजी गोरी ने भी अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। शाहीन अफरीदी ने टीम की एकजुटता और योजना के अमल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल है और हमने उसका फायदा उठाया। युवाओं का यह प्रदर्शन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे नियमित अंतराल पर विकेट खोते रहे। पाकिस्तानी फील्डिंग भी तेज और सटीक रही जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बना रहा। शाहीन ने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया और विकेट लेने में कामयाब रहे। बल्लेबाजी में गाजी गोरी ने सधी पारी खेली और उनका साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी दिया। टीम का मनोबल काफी ऊंचा है और अब सीरीज जीतने पर नजर है। इस जीत ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया है और अब दूसरे मैच का बेसब्री से इंतजार है

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पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शाहीन अफरीदी अराफात मिन्हास गाजी गोरी

 

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