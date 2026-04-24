पाकिस्तान में एचआईवी का खतरा बढ़ा, बच्चों में संक्रमण के मामले चिंताजनक

पाकिस्तान में एचआईवी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, खासकर बच्चों में। पीआईएमसी के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है और टेस्टिंग बढ़ाने तथा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पंजाब प्रांत के एक अस्पताल में लापरवाही के मामले सामने आए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल। पाकिस्तान में एचआईवी (मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ( पीआईएमसी ) के एचआईवी सेंटर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में एचआईवी के मामले सामने आना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह भविष्य में और अधिक मामलों को जन्म दे सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीमारी को छिपाना और एचआईवी की जांच न करवाना स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी जोखिम पैदा करता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान में एचआईवी के अधिकांश मामले पुरुषों में पाए गए हैं। एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर जुबैर अब्दुल्ला ने बताया कि पीआईएमएस एचआईवी सेंटर में मामलों में वृद्धि का मुख्य कारण अधिक लोगों का टेस्टिंग के लिए आगे आना है। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है कि लोग अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जागरूक हो रहे हैं और समय पर जांच करवा रहे हैं। उन्होंने एचआईवी से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और सभी क्षेत्रों में टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, रेगुलेशन और समन्वय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2024 से अब तक 189 लोगों के एचआईवी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अप्रैल महीने के पहले 20 दिनों में ही 11 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में भी एचआईवी के मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों में एचआईवी का पता चलना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हाल ही में, पंजाब प्रांत के एक सरकारी अस्पताल के बच्चों के वार्ड में गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में पता चला है कि 2024 में ताऊंसा स्थित तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (टीएचक्यू) में बच्चों में एचआईवी फैलने की घटना हुई थी। उस समय, प्रांतीय अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था और मार्च 2025 में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निलंबित भी कर दिया गया था। हालांकि, बीबीसी की एक जांच से पता चला कि कुछ महीनों बाद भी बच्चों की सुरक्षा खतरे में बनी हुई थी। बीबीसी की जांच में बुनियादी संक्रमण नियंत्रण के बार-बार और गंभीर उल्लंघन पाए गए। वीडियो फुटेज में नर्सों को मरीजों को उनके कपड़ों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते हुए, गंदी सिरिंजों को दोबारा इस्तेमाल करते हुए, और बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों को खून से दूषित तरल दवाओं की शीशियों से एक के बाद एक बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीबीसी की गुप्त डॉक्यूमेंट्री में और भी बड़ी समस्याएं सामने आई हैं। स्टाफ सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना मेडिकल कचरे का प्रबंधन कर रहा है, सिरिंज और सुइयां खुली पड़ी हैं, और अयोग्य स्वयंसेवक बिना किसी निगरानी के काम कर रहे हैं। स्टाफ की कमी और आपूर्ति की समस्याएं इस स्थिति को और भी बदतर बना रही हैं। कुछ मामलों में, परिवारों को अपनी दवाएं खुद खरीदने के लिए कहा जा रहा है। दबाव में, स्टाफ उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं या कम आपूर्ति को बनाए रखने के लिए मरीजों के बीच दवाएं बांटते हैं। बीबीसी के अनुसार, नवंबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच ताऊंसा में कम से कम 331 बच्चों का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनके माता-पिता में से, जो टेस्ट के लिए सहमत हुए, उनमें से लगभग एक का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया। सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू करने की घोषणा के बावजूद, संक्रमण जारी रहा। अस्पताल के अधिकारियों ने इन लापरवाहियों को मानने से इनकार किया है। मौजूदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ.

कासिम बुजदार का कहना है कि फुटेज उनके कार्यकाल से पहले रिकॉर्ड किया गया हो सकता है या नकली हो सकता है। यह स्थिति पाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है





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