पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेनाओं की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन का निंदा किया।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में एक बार फिर राजनीति क और सामाजिक असंतोष खुलकर सामने आया है। हाल के दिनों में मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई , बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ाई है, बल्कि पाकिस्तान के राजनीति क नेतृत्व के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली संकट को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली उत्पादन होने के बावजूद उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद क्षेत्र को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा। यही कारण है कि जनता अब अपने अधिकारों की मांग को लेकर खुलकर आवाज उठा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बल प्रयोग किया, जिससे माहौल और अधिक गरमा गया। हालांकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी शांतिपूर्ण मांगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में राजनीति क तनाव को और बढ़ा दिया है। पीओके में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के बजाय राजनीति क नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनता की शिकायतों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में असंतोष और व्यापक रूप ले सकता है। इससे क्षेत्र की राजनीति क स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली से आए म incompetent मान दिए जाने वाले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस प्रदर्शन के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से मानवाधिकार ों का उल्लंघन करता आया है। आतंकवाद को बढ़ावा देना हो या फिर लाचार लोगों पर गोलियां बरसाना। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 'पीओके में पुलिस की ओर से की गई गंभीर बर्बरता की खबरें आई हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हम इस संदर्भ में लगাতार पाकिस्तान की ओर से आने वाली फर्जी खबरों और वीडियो का एक पैटर्न देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की ओर से अपनी खुद की विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकार ों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है।.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक असंतोष खुलकर सामने आया है। हाल के दिनों में मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ाई है, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली संकट को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली उत्पादन होने के बावजूद उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद क्षेत्र को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा। यही कारण है कि जनता अब अपने अधिकारों की मांग को लेकर खुलकर आवाज उठा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बल प्रयोग किया, जिससे माहौल और अधिक गरमा गया। हालांकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी शांतिपूर्ण मांगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। पीओके में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के बजाय राजनीतिक नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनता की शिकायतों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में असंतोष और व्यापक रूप ले सकता है। इससे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली से आए म incompetent मान दिए जाने वाले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस प्रदर्शन के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से मानवाधिकारों का उल्लंघन करता आया है। आतंकवाद को बढ़ावा देना हो या फिर लाचार लोगों पर गोलियां बरसाना। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 'पीओके में पुलिस की ओर से की गई गंभीर बर्बरता की खबरें आई हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हम इस संदर्भ में लगাতार पाकिस्तान की ओर से आने वाली फर्जी खबरों और वीडियो का एक पैटर्न देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की ओर से अपनी खुद की विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है।





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