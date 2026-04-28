पाकिस्तान ने ट्रंप की नाकेबंदी में लगाई सेंध, ईरान के लिए खोले छह व्यापार मार्ग

अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में पाकिस्तान ने ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए छह जमीनी व्यापार मार्ग खोले, जिससे ईरान को वैकल्पिक व्यापार मार्ग मिल गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी नौसेना के माध्यम से नाकेबंदी लागू करने के बाद ईरान के व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी नौसेना ईरान ी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने से रोक रही है। यदि कोई जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पार करने का प्रयास करता है, तो उसे संभावित हमलों और जहाजों को जब्त करने जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस नाकेबंदी के परिणामस्वरूप, ईरान का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वैश्विक बाजारों तक उसकी पहुंच काफी सीमित हो गई है। यह स्थिति ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है और देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेहरान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करना है। इस बीच, पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाते हुए अपने छह प्रमुख जमीनी व्यापार मार्ग ों को खोलकर ट्रंप की नाकेबंदी को कमजोर करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान ने इन मार्गों को खोलकर ईरान तक माल पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक परिवहन गलियारा तैयार कर लिया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और प्रतिबंधों के कारण कराची सहित पाकिस्तान ी बंदरगाहों पर ईरान के लिए जाने वाले 3,000 से अधिक कंटेनर फंसे हुए थे। अब इन कंटेनरों को सड़क मार्ग से ईरान भेजा जा रहा है। यह निर्णय पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक वैधानिक नियामक आदेश (Statutory Regulatory Order) के बाद लिया गया है, जो तीसरे देशों के सामान को पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस आदेश के तहत, कस्टम गारंटी के माध्यम से माल ढुलाई की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारिक लेनदेन सुरक्षित और सुगम हो सके। पाकिस्तान द्वारा खोले गए छह जमीनी मार्ग इस प्रकार हैं: ग्वादर–गब्द, कराची/पोर्ट कासिम–लियारी–ओरमारा–पसनी–गब्द, कराची/पोर्ट कासिम–खुज़दार–दल्बंदिन–ताफ्तान, ग्वादर–तुरबत–होशाब–पंजगुर–नाग–बेसिमा–खुज़दार–क्वेटा/लखपास–दल्बंदिन–नोकुंडी–ताफ्तान, ग्वादर–लियारी–खुज़दार–क्वेटा/लखपास–दल्बंदिन–नोकुंडी–ताफ्तान, और कराची/पोर्ट कासिम–ग्वादर–गब्द। ये मार्ग पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और पोर्ट कासिम जैसे प्रमुख बंदरगाहों को ताफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और गब्द जैसे सीमा जांच चौकियों से जोड़ते हैं, जिससे ईरान तक जमीनी पहुंच सुनिश्चित होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ 900 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। यह नई व्यवस्था 2008 में पाकिस्तान और ईरान के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन समझौते पर आधारित है। इस समझौते के तहत, तीसरे देशों का माल ट्रकों के माध्यम से ईरान पहुंचाया जा सकता है और कस्टम गारंटी के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अमेरिकी नौसेना ने 13 अप्रैल से होर्मुज में नाकेबंदी लागू की है। अमेरिका का यह कदम ईरान के निर्यात और आयात दोनों को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के कारण ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और नकदी की कमी से जूझ रहा है। इस परिदृश्य में, पाकिस्तान का नया पारगमन गलियारा ईरान के लिए समुद्री प्रतिबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ के रूप में उभरा है। भू-राजनीति क विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को कानूनी रूप से कमजोर करने जैसा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान का यह निर्णय उसकी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं और अमेरिकी प्रभाव के बीच ईरान के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, और ग्वादर पोर्ट के उपयोग में वृद्धि से चीन समर्थित परियोजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। ईरान के लिए, जब समुद्री मार्ग बाधित हैं, तो पाकिस्तान के ये जमीनी मार्ग कुछ हद तक आर्थिक राहत प्रदान करते हैं। यह कदम पाकिस्तान की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी नौसेना के माध्यम से नाकेबंदी लागू करने के बाद ईरान के व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने से रोक रही है। यदि कोई जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पार करने का प्रयास करता है, तो उसे संभावित हमलों और जहाजों को जब्त करने जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस नाकेबंदी के परिणामस्वरूप, ईरान का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वैश्विक बाजारों तक उसकी पहुंच काफी सीमित हो गई है। यह स्थिति ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है और देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेहरान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करना है। इस बीच, पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाते हुए अपने छह प्रमुख जमीनी व्यापार मार्गों को खोलकर ट्रंप की नाकेबंदी को कमजोर करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान ने इन मार्गों को खोलकर ईरान तक माल पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक परिवहन गलियारा तैयार कर लिया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और प्रतिबंधों के कारण कराची सहित पाकिस्तानी बंदरगाहों पर ईरान के लिए जाने वाले 3,000 से अधिक कंटेनर फंसे हुए थे। अब इन कंटेनरों को सड़क मार्ग से ईरान भेजा जा रहा है। यह निर्णय पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक वैधानिक नियामक आदेश (Statutory Regulatory Order) के बाद लिया गया है, जो तीसरे देशों के सामान को पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस आदेश के तहत, कस्टम गारंटी के माध्यम से माल ढुलाई की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारिक लेनदेन सुरक्षित और सुगम हो सके। पाकिस्तान द्वारा खोले गए छह जमीनी मार्ग इस प्रकार हैं: ग्वादर–गब्द, कराची/पोर्ट कासिम–लियारी–ओरमारा–पसनी–गब्द, कराची/पोर्ट कासिम–खुज़दार–दल्बंदिन–ताफ्तान, ग्वादर–तुरबत–होशाब–पंजगुर–नाग–बेसिमा–खुज़दार–क्वेटा/लखपास–दल्बंदिन–नोकुंडी–ताफ्तान, ग्वादर–लियारी–खुज़दार–क्वेटा/लखपास–दल्बंदिन–नोकुंडी–ताफ्तान, और कराची/पोर्ट कासिम–ग्वादर–गब्द। ये मार्ग पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और पोर्ट कासिम जैसे प्रमुख बंदरगाहों को ताफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और गब्द जैसे सीमा जांच चौकियों से जोड़ते हैं, जिससे ईरान तक जमीनी पहुंच सुनिश्चित होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ 900 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। यह नई व्यवस्था 2008 में पाकिस्तान और ईरान के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन समझौते पर आधारित है। इस समझौते के तहत, तीसरे देशों का माल ट्रकों के माध्यम से ईरान पहुंचाया जा सकता है और कस्टम गारंटी के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अमेरिकी नौसेना ने 13 अप्रैल से होर्मुज में नाकेबंदी लागू की है। अमेरिका का यह कदम ईरान के निर्यात और आयात दोनों को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के कारण ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और नकदी की कमी से जूझ रहा है। इस परिदृश्य में, पाकिस्तान का नया पारगमन गलियारा ईरान के लिए समुद्री प्रतिबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ के रूप में उभरा है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को कानूनी रूप से कमजोर करने जैसा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान का यह निर्णय उसकी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं और अमेरिकी प्रभाव के बीच ईरान के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, और ग्वादर पोर्ट के उपयोग में वृद्धि से चीन समर्थित परियोजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। ईरान के लिए, जब समुद्री मार्ग बाधित हैं, तो पाकिस्तान के ये जमीनी मार्ग कुछ हद तक आर्थिक राहत प्रदान करते हैं। यह कदम पाकिस्तान की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है





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