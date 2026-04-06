पाकिस्तान में 5जी: इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक चुनौतियाँ

पाकिस्तान में 5जी सर्विस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमजोरी और आर्थिक चुनौतियों के कारण यह अभी भी एक मार्केटिंग रणनीति प्रतीत होती है। रिपोर्ट में 5जी के लिए आवश्यक फाइबर नेटवर्क की कमी, उच्च लागत और कम उपभोक्ता मांग पर प्रकाश डाला गया है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 5जी सर्विस की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन देश की आर्थिक और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के कारण यह तकनीक अभी भी ज्यादातर मार्केटिंग की कहानी लगती है, वास्तविक कामकाजी हकीकत नहीं। Daily Mirror की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 5जी सिग्नल के लिए आवश्यक भौतिक नेटवर्क बहुत कमजोर है, खासकर वह नेटवर्क जो मोबाइल टावरों को मुख्य नेटवर्क से जोड़ता है। दुनिया में फाइबर-ऑप्टिक केबल को सबसे बेहतरीन माना जाता है। यह प्रति सेकंड

टेराबिट्स डेटा ले जा सकता है और इसकी विलंबता मिलीसेकंड के अंशों में होती है। 5जी स्टैंडअलोन नेटवर्क के लिए, प्रत्येक साइट पर दस जीबीपीएस से अधिक की बैकहॉल स्पीड और पांच मिलीसेकंड से कम राउंड-ट्रिप टाइम आवश्यक है। पाकिस्तान में केवल 15 प्रतिशत मोबाइल टावर फाइबर से जुड़े हैं, जबकि शेष 85 प्रतिशत टावर माइक्रोवेव रेडियो लिंक पर निर्भर हैं, जिनकी क्षमता सीमित है, खराब मौसम में ये कमजोर हो जाते हैं और 5जी ट्रैफिक को संभाल नहीं सकते। इस साल मार्च में इस्लामाबाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, जिसमें 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 507 मिलियन डॉलर में बिका और इस्तेमाल के लिए स्पेक्ट्रम लगभग तीन गुना बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह सिर्फ पहला कदम है और यह एक लंबा और कठिन रास्ता है। एक साइट को फाइबर से जोड़ने का खर्च लगभग 10,000 से 20,000 डॉलर है। देश में हजारों साइट्स हैं, जिन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह का खर्च हाल ही में जुटाए गए आधे बिलियन डॉलर से बहुत अधिक है।\पाकिस्तान में राइट-ऑफ-वे फीस की भी समस्या है। हर साल प्रति मीटर पीकेआर 35 से 60 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि भारत में केवल एक बार फीस देनी होती है। इसका मतलब है कि एक बार का खर्च हर साल खर्च बन जाता है, जो निवेशकों को हतोत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप, जीएसएमए फाइबर डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 93 देशों में से 76वें स्थान पर है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बिना सुधार के फाइबराइजेशन देश के 5जी रोलआउट की सबसे बड़ी कमजोरी बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान में 5जी के लिए मांग भी कम है। देश में केवल एक प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट 5जी का समर्थन करते हैं। लगभग 90 प्रतिशत स्थानीय रूप से निर्मित फोन अभी भी केवल 2जी या 3जी तक ही सीमित हैं।\निष्कर्ष के तौर पर, पाकिस्तान में 5जी की तैनाती एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई बाधाएँ हैं। कमजोर बुनियादी ढांचा, उच्च लागत, सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता और कम उपभोक्ता मांग कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना, 5जी का वास्तविक लाभ देश के नागरिकों तक पहुंचना मुश्किल होगा। सरकार और दूरसंचार ऑपरेटरों को फाइबर कनेक्टिविटी में सुधार, राइट-ऑफ-वे फीस को कम करने, स्पेक्ट्रम की अधिक कुशल नीलामी करने और 5जी-सक्षम उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि 5जी नेटवर्क का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से किया जाए, ताकि डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके और सभी नागरिकों को नवीनतम दूरसंचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि 5जी केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी है। इसलिए, पाकिस्तान को अपनी 5जी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, विनियमन में सुधार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है। --आईएएनएस एवाई/एबीएम डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे प्रकाशित हुई खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





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