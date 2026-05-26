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पाकिस्तान ने इजराइल से संबंध सामान्य करने से किया इनकार, विचारधारा से समझौता नहीं

अंतरराष्ट्रीय News

पाकिस्तान ने इजराइल से संबंध सामान्य करने से किया इनकार, विचारधारा से समझौता नहीं
पाकिस्तानइजराइलअब्राहम समझौता
📆26-05-2026 23:56:00
📰Dainik Bhaskar
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पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के आग्रह के बावजूद इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौलिक विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पासपोर्ट स्पष्ट रूप से इजराइल के लिए अमान्य है। यह फैसला फिलिस्तीन के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और घरेलू राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। ट्रम्प के अब्राहम समझौते का विस्तार करने के प्रयासों में पाकिस्तान और सऊदी अरब बड़ी बाधाएं हैं।

पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह इजराइल को मान्यता देने या उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौलिक विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसके पासपोर्ट पर स्पष्ट लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। यह पाकिस्तान के रुख को पूरी तरह स्पष्ट करता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस अपील के बाद आई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सुधारने और अब्राहम समझौते में शामिल होने का आग्रह किया था। ट्रम्प ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर वह अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होने का मामला अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से कठिन है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक खुद को फिलिस्तीन का मुख्य समर्थक देश के रूप में पेश किया है। वहां की आम जनता के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा भावनात्मक और धार्मिक दोनों स्तरों पर गहराई से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, लेकिन वह अपनी घरेलू राजनीति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पिछले 78 वर्षों में पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी है। उसका आधिकारिक रुख यह रहा है कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन ी राज्य नहीं बनता, तब तक वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। इसी कारण इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने का मुद्दा हमेशा घरेलू राजनीति से जुड़ा रहा है। किसी भी सरकार के लिए इस विषय पर नरम रुख अपनाना राजनीतिक जोखिम माना जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 25 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात की थी। ट्रम्प की सबसे बड़ी रणनीतिक कोशिश पश्चिम एशिया में एक नया अमेरिकी समर्थक गठबंधन तैयार करना है जिसमें इजराइल और प्रमुख अरब देश एक साथ हों। दशकों तक अरब देशों की नीति थी कि फिलिस्तीन मुद्दा सुलझे बिना इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन ट्रम्प के प्रयासों से 2020 में अब्राहम समझौते ने उस पुरानी नीति को तोड़ दिया। इसके तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल के साथ आधिकारिक संबंध बनाए। ट्रम्प ने दावा किया कि इस समझौते से जुड़े देशों को आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण समझौता बताया। ट्रम्प चाहते हैं कि इस समझौते का दायरा और बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बाधा सऊदी अरब और पाकिस्तान हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले इजराइल के साथ बेहतर संबंधों को लेकर लगभग तैयार थे, लेकिन गाजा युद्ध के बाद हालात बदल गए। अरब देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है और फिलिस्तीन का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि वह तभी इजराइल से संबंध सामान्य करेगा जब फिलिस्तीन ी राष्ट्र बनाने की दिशा में स्पष्ट और स्थायी कदम उठेंगे। इस बीच, पाकिस्तान में यह धारणा मजबूत है कि इजराइल को मान्यता देना देश की स्थापना के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी इजराइल के गठन का विरोध करते हुए उसे अरब दुनिया के दिल में घोंपा गया खंजर कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करते हुए इसे अपनी दो-राष्ट्र नीति के खिलाफ बताया था.

पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह इजराइल को मान्यता देने या उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौलिक विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसके पासपोर्ट पर स्पष्ट लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। यह पाकिस्तान के रुख को पूरी तरह स्पष्ट करता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस अपील के बाद आई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सुधारने और अब्राहम समझौते में शामिल होने का आग्रह किया था। ट्रम्प ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर वह अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होने का मामला अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से कठिन है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक खुद को फिलिस्तीन का मुख्य समर्थक देश के रूप में पेश किया है। वहां की आम जनता के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा भावनात्मक और धार्मिक दोनों स्तरों पर गहराई से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, लेकिन वह अपनी घरेलू राजनीति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पिछले 78 वर्षों में पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी है। उसका आधिकारिक रुख यह रहा है कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। इसी कारण इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने का मुद्दा हमेशा घरेलू राजनीति से जुड़ा रहा है। किसी भी सरकार के लिए इस विषय पर नरम रुख अपनाना राजनीतिक जोखिम माना जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 25 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात की थी। ट्रम्प की सबसे बड़ी रणनीतिक कोशिश पश्चिम एशिया में एक नया अमेरिकी समर्थक गठबंधन तैयार करना है जिसमें इजराइल और प्रमुख अरब देश एक साथ हों। दशकों तक अरब देशों की नीति थी कि फिलिस्तीन मुद्दा सुलझे बिना इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन ट्रम्प के प्रयासों से 2020 में अब्राहम समझौते ने उस पुरानी नीति को तोड़ दिया। इसके तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल के साथ आधिकारिक संबंध बनाए। ट्रम्प ने दावा किया कि इस समझौते से जुड़े देशों को आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण समझौता बताया। ट्रम्प चाहते हैं कि इस समझौते का दायरा और बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बाधा सऊदी अरब और पाकिस्तान हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले इजराइल के साथ बेहतर संबंधों को लेकर लगभग तैयार थे, लेकिन गाजा युद्ध के बाद हालात बदल गए। अरब देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है और फिलिस्तीन का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि वह तभी इजराइल से संबंध सामान्य करेगा जब फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की दिशा में स्पष्ट और स्थायी कदम उठेंगे। इस बीच, पाकिस्तान में यह धारणा मजबूत है कि इजराइल को मान्यता देना देश की स्थापना के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी इजराइल के गठन का विरोध करते हुए उसे अरब दुनिया के दिल में घोंपा गया खंजर कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करते हुए इसे अपनी दो-राष्ट्र नीति के खिलाफ बताया था

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पाकिस्तान इजराइल अब्राहम समझौता ट्रम्प फिलिस्तीन

 

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