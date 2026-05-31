अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा मानने से इनकार कर दिया है। उनका बयान इसी साल मार्च में अमेरिकी खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट के उलट है, जिसमें पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए संभावित खतरा बताया गया था।

पाकिस्तान पर अमेरिका का यू-टर्न , अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं माना खतरा, US इंटेलिजेंस ने दी थी चेतावनीअमेरिकी खुफिया विभाग की डायरेक्टर ने इसी साल मार्च में सीनेट की कमेटी के सामने बयान दिया था। इसमें पाकिस्तान के लंबी दूरी के कार्यक्रम को अमेरिकी धरती के लिए खतरा बताया था। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसके उलट बयान दिया है।अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बयान में पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा मानने से इनकार कर दिया। हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डॉयलॉग के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही। हेगसेथ का बयान इसी साल मार्च में अमेरिकी खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट के उलट है, जिसमें पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए संभावित खतरा बताया गया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च को सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया था। गबार्ड ने कहा था कि ये देश ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, जो हमारी मातृभूमि को अपनी मारक सीमा में ला सकते हैं।तुलसी गबार्ड के बयान का जिक्र करते हुए एक पाकिस्तान ी प्रतिनिधि ने हेगसेथ से पूछा कि वे भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को कैसे देखते हैं। खासकर अग्नि-6 के हालिया परीक्षण के संदर्भ में, जिसकी मारकर क्षमता लगभग 12000 किमी है। इस पर हेगसेथ ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से आने वाले खतरों को स्वाभाविक रूप से देखेंगे। शायद उनमें से कुछ को हम अलग नजरिए से देखें, लेकिन कम से कम अभी हमारे नजरिए से, हम किसी भी देश पर उंगली नहीं उठा रहे हैं और न ही उन्हें अपने लिए खतरा मान रहे हैं।अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक नेतृत्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने यहां भारत का जिक्र किया, लेकिन मैं उतनी ही आसानी से पाकिस्तान का भी जिक्र कर सकता था, और उस भूमिका का जो फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री शांति वार्ता में निभा रहे हैं।बताया था। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है और अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत "उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए विशाल औद्योगिक क्षमता और साजो-सामान का निर्माण भी कर रहा है।"विवेक सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स के दुनिया (World) सेक्शन को कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनका 12 वर्षों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने डिजिटल, टीवी और वीडियो ऐप पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। विवेक सिंह मार्च 2023 में नवभारत टाइम्स, डिजिटल से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इजरायल-हमास युद्ध, इजरायल-ईरान और इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष, भारत- पाकिस्तान सैन्य टकराव, अफगान तालिबान- पाकिस्तान तनाव और बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्र विद्रोह जैसे वैश्विक घटनाक्रम का व्यापक कवरेज किया है। वैश्विक राजनीति क या कूटनीतिक घटनाक्रम पर तेज और गहराई से खबरों को प्रस्तुत करना और उसके भारत पर असर के बारे में पाठकों को सूचना देना पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के घटनाक्रम, मध्य पूर्व के मामलों के साथ ही वैश्विक तनाव और घटनाओं का भारत पर होने असर के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता अनुभव- डिजिटल और टीवी में 12 साल का अनुभव विवेक सिंह ने अमर उजाला डॉट कॉम के साथ साल 2013 में देहरादून से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैदराबाद में न्यूज 18 यूपी/उत्तराखंड के साथ जुड़कर टीवी न्यूज की आउटपुट डेस्क में काम किया। बेंगलुरु में रहकर डिजिटल स्टार्टअप आवाज न्यूज वीडियो एप की फाउंडिंग टीम का हिस्सा बने और उसे लीड किया। इसके बाद वन इंडिया हिंदी, एबीपी न्यूज के साथ काम किया।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं.

पाकिस्तान पर अमेरिका का यू-टर्न, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं माना खतरा, US इंटेलिजेंस ने दी थी चेतावनीअमेरिकी खुफिया विभाग की डायरेक्टर ने इसी साल मार्च में सीनेट की कमेटी के सामने बयान दिया था। इसमें पाकिस्तान के लंबी दूरी के कार्यक्रम को अमेरिकी धरती के लिए खतरा बताया था। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसके उलट बयान दिया है।अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बयान में पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा मानने से इनकार कर दिया। हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डॉयलॉग के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही। हेगसेथ का बयान इसी साल मार्च में अमेरिकी खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट के उलट है, जिसमें पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए संभावित खतरा बताया गया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च को सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया था। गबार्ड ने कहा था कि ये देश ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, जो हमारी मातृभूमि को अपनी मारक सीमा में ला सकते हैं।तुलसी गबार्ड के बयान का जिक्र करते हुए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने हेगसेथ से पूछा कि वे भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को कैसे देखते हैं। खासकर अग्नि-6 के हालिया परीक्षण के संदर्भ में, जिसकी मारकर क्षमता लगभग 12000 किमी है। इस पर हेगसेथ ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से आने वाले खतरों को स्वाभाविक रूप से देखेंगे। शायद उनमें से कुछ को हम अलग नजरिए से देखें, लेकिन कम से कम अभी हमारे नजरिए से, हम किसी भी देश पर उंगली नहीं उठा रहे हैं और न ही उन्हें अपने लिए खतरा मान रहे हैं।अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक नेतृत्व की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने यहां भारत का जिक्र किया, लेकिन मैं उतनी ही आसानी से पाकिस्तान का भी जिक्र कर सकता था, और उस भूमिका का जो फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री शांति वार्ता में निभा रहे हैं।बताया था। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है और अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत "उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए विशाल औद्योगिक क्षमता और साजो-सामान का निर्माण भी कर रहा है।"विवेक सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स के दुनिया (World) सेक्शन को कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनका 12 वर्षों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने डिजिटल, टीवी और वीडियो ऐप पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। विवेक सिंह मार्च 2023 में नवभारत टाइम्स, डिजिटल से जुड़े। इस दौरान उन्होंने इजरायल-हमास युद्ध, इजरायल-ईरान और इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष, भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव, अफगान तालिबान-पाकिस्तान तनाव और बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्र विद्रोह जैसे वैश्विक घटनाक्रम का व्यापक कवरेज किया है। वैश्विक राजनीतिक या कूटनीतिक घटनाक्रम पर तेज और गहराई से खबरों को प्रस्तुत करना और उसके भारत पर असर के बारे में पाठकों को सूचना देना पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के घटनाक्रम, मध्य पूर्व के मामलों के साथ ही वैश्विक तनाव और घटनाओं का भारत पर होने असर के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता अनुभव- डिजिटल और टीवी में 12 साल का अनुभव विवेक सिंह ने अमर उजाला डॉट कॉम के साथ साल 2013 में देहरादून से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैदराबाद में न्यूज 18 यूपी/उत्तराखंड के साथ जुड़कर टीवी न्यूज की आउटपुट डेस्क में काम किया। बेंगलुरु में रहकर डिजिटल स्टार्टअप आवाज न्यूज वीडियो एप की फाउंडिंग टीम का हिस्सा बने और उसे लीड किया। इसके बाद वन इंडिया हिंदी, एबीपी न्यूज के साथ काम किया।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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पाकिस्तान अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम रक्षा मंत्री यू-टर्न

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