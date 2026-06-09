पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने क्या किया?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर एक सीक्रेट डोजियर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंडिया टुडे को मिले इस कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज में 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तान द्वारा चलाए गए सुरक्षा अभियान का विवरण दिया गया है. इस दौरान 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं. सीक्रेट डोजियर में आरोप लगाया गया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए व्यापक बल प्रयोग किया गया.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन ों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर एक सीक्रेट डोजियर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इंडिया टुडे को मिले इस कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज में 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तान द्वारा चलाए गए सुरक्षा अभियान का विवरण दिया गया है. इस दौरान 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं. सीक्रेट डोजियर में आरोप लगाया गया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए व्यापक बल प्रयोग किया गया. प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे.

इसी दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया. सुरक्षा अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए. इसमें 19 बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई. इन मौतों की स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की गई है.

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन रिपोर्ट में इन्हें गंभीर मानवीय संकट के रूप में पेश किया गया है. सीक्रेट डोजियर में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तान के करीब 14,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को PoK में भेजा गया. इन सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों और यहां तक कि मृतकों के शोक में शामिल लोगों के खिलाफ भी लाइव एम्युनिशन का इस्तेमाल किया.

आरोप है कि हालात को नियंत्रित करने के नाम पर बहुत अधिक बल प्रयोग किया गया. डोजियर में एक गंभीर दावा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट को लेकर किया गया है. कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और अन्य सबूत बाहर न जा सकें, इसके लिए इंटरनेट और संचार सेवाओं पर रोक लगा दी गई. इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा अभियान का डॉक्यूमेंटेशन रोकना था.

यह भी कहा गया कि JAAC आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया. कुछ नेताओं के मारे जाने का आरोप है. डोजियर में पाक सेना की भूमिका पर सवाल उठाता है और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है. इस बीच भारत सरकार ने भी PoK की स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान पर फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया है. मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है. MEA ने अपने बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान से आने वाली फर्जी खबरों और वीडियो का एक पैटर्न देखा है. यह पाकिस्तान की ओर से अपनी नाकामियों और गलत कामों को छिपाने की एक हताश कोशिश है.

भारत ने PoK में पुलिस बर्बरता और मानवाधिकार हनन की रिपोर्टों का भी जिक्र किया. उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मामले में पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराएगा. दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि सुरक्षा कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब JAAC आंदोलन से जुड़े लोगों ने हथियारों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते हुए पतली गलियों से गुरिल्ला शैली के हमले किए.

पाकिस्तान का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़ी. हालांकि, सरकारी दावों के बावजूद विरोध प्रदर्शन लगातार फैलते जा रहे हैं





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