पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा समझौता किया, किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा

(Collection) पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश पर किया गया हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब गए थे जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते की घोषणा करते हुए दोनों देशों ने कहा कि वे किसी एक पर हमले को “दोनों के खिलाफ आक्रमण ” मानेंगे.

पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच यह समझौता आएाने की 9 सितंबर को इस्राएल ने दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर किया था. इस हमले के बाद खाड़ी देश अपने दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर चिंतित हैं. सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा गया है,'इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है.'





