पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश, सभी सैन्यकर्मियों की मौत

पाकिस्तानी सेना का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर बुधवार को क्रैश हो गया. यह हादसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फरबाद के पास टेक-ऑफ के दौरान हुआ. सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई.

पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलिकॉप्टर मुजफ्फरबाद में उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया. इस दर्दनाक हादसे में हेलिकॉप्टर पर सवार सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई.

पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर बुधवार को क्रैश हो गया. यह हादसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फरबाद के पास टेक-ऑफ के दौरान हुआ. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के हवाले से वहां के अखबार डॉन ने पुष्टि की है कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी सैन्य कर्मियों की मौत हो गई. सैन्य बयान के मुताबिक, शुरुआती जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण तकनीकी खराबी बताया गया है.

हेलिकॉप्टर ने जैसे ही मुजफ्फरबाद के पास से उड़ान भरी, वह किसी यांत्रिक गड़बड़ी का शिकार हो गया. अनियंत्रित होकर गिर गया. हादसे की खबर मिलते ही सेना की रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू किया. पाकिस्तानी सेना ने हेलिकॉप्टर हादसे के लिए एक 'बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी' का गठन किया है, जो दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा.

हालांकि, सेना ने अभी तक हेलिकॉप्टर में सवार कुल कितने लोग थे, इसकी आधिकारिक संख्या साझा नहीं की है. पाकिस्तानी सेना के Mi-17 हेलिकॉप्टर का यह दुर्घटना एक बड़ा झटका है, जो देश की सैन्य ताकत को कमजोर करेगा. यह दुर्घटना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई है, जहां पाकिस्तानी सेना ने हाल के समय में कई हमले किए हैं





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पाकिस्तान सेना Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश मुजफ्फरबाद कश्मीर सैन्यकर्मियों की मौत

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