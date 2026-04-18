पाकिस्तान: वीआईपी सुविधाएँ जारी, ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा; बिजली संकट ने बढ़ाई मरीजों की मुश्किलें

लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एक सर्जन द्वारा साझा किए गए वायरल वीडियो में ऑपरेशन थिएटरों में बिजली गुल होने और वीआईपी ब्लॉक में जनरेटर चालू रहने का खुलासा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के गंभीर बिजली संकट और स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानता की भयावह तस्वीर सामने आई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो देश की गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। हाल ही में, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से आई एक घटना ने पाकिस्तान के गहराते बिजली संकट की भयावह तस्वीर को सोशल मीडिया पर उजागर कर दिया है। एक सर्जन ने एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की सर्जरी चल रही थी, लेकिन जनरेटर का ईंधन खत्म हो जाने के कारण अचानक बिजली गुल हो गई और मरीज अंधेरे में डूब गए। चिंताजनक बात यह है कि इसी दौरान अस्पताल के वीआईपी ब्लॉक में जनरेटर निर्बाध रूप से काम कर रहे थे।

वीडियो में सर्जन ने हताशा और गुस्से के साथ कहा कि हम सर्विसेज अस्पताल से हैं। यह ऑपरेशन थिएटर है। यहां तीन तरह के मरीज हैं और उनकी सर्जरी चल रही है। इस समय जनरेटर का तेल खत्म हो गया है। वीआईपी ब्लॉक के जनरेटर चल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के जनरेटर बंद हो गए हैं। हमें नहीं पता कि ये मरीज कैसे बचेंगे। यही हमारे देश की हालत है। पिछले 30 मिनट से हमें समझ नहीं आ रहा कि इन मरीजों का क्या करें। सर्जन ने सुविधाओं के मामले में अमीर और गरीब मरीजों के बीच स्पष्ट असमानता पर तीखा सवाल उठाया, जो देश की सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दर्शाता है।

यह चौंकाने वाली घटना 17 अप्रैल 2026 के आसपास की बताई जा रही है, जब पाकिस्तान अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना कर रहा था। वर्तमान में पाकिस्तान भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण देश के बड़े हिस्से अंधेरे में डूब रहे हैं। विभिन्न शहरों में बिना किसी पूर्व सूचना के 15 घंटे तक बिजली कटौती (लोड शेडिंग) हो रही है। शहरी इलाकों, विशेष रूप से लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में, बिजली की आपूर्ति 3 से 8 घंटे या उससे भी अधिक समय तक बाधित रह रही है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां लोग 10 से 16 घंटे तक बिजली के बिना रहने को मजबूर हैं। सरकारी अधिकारी दावा करते हैं कि शाम के समय लोड शेडिंग को केवल 2-2.5 घंटे तक सीमित रखा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। बार-बार होने वाली बिजली कटौती से आम जनता में भारी आक्रोश है और व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

यह वीडियो, जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों की जान को खतरे में देखकर असहाय महसूस कर रहा है, तेजी से वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पाकिस्तान की व्यवस्था की विफलता और वीआईपी संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। यूजर्स अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने चिंता जताई है कि गरीब मरीजों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, जबकि वीआईपी सुविधाओं का आनंद निर्बाध रूप से जारी है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस स्थिति को सीधे तौर पर वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार की विफलता से जोड़ा है, जो देश को इस संकट से उबारने में असमर्थ दिख रही है। यह घटना न केवल बिजली संकट की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे पाकिस्तान में संसाधनों का असमान वितरण और व्यवस्थागत खामियां आम नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला यह कृत्य देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी ढांचे की अक्षमता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे तत्काल ध्यान देने और समाधान की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न न हों





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