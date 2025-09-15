पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अधिकारी का लिया कड़ा कदम, जानें वजह

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच में हुई हाथ न मिलाने की घटना में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया है।
दुबई में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह अपने देश का बहिष्कार होने से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पीसीबी ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर
दिया है। पाकिस्तान के `ए स्पोर्ट्स` ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि, वाहला को मैच रेफरी के आचरण और भारत की कार्रवाई पर औपचारिक प्रतिक्रिया देने में देरी के कारण पद से हटाया गया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान वाहला निलंबन भारत पाकिस्तान एशिया कप दुबई