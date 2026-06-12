पाकिस्तान के भविष्य के लिए भारत के साथ संबंध सामान्य करने का आह्वान: पूर्व NSA मोईद यूसुफ

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक शोध पेपर में पाकिस्तान की क्षेत्रीय नीति के बारे में चिंतना जताई और दावा किया कि देश का भविष्य भारत के साथ संबंध सुधारकर ही सुनिश्चित हो सकता है।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान का भविष्य भारत के साथ संबंध सामान्य करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मल्टी-अलाइनमेंट और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हासिल करने और एशिया में एक मजबूत ' मिडिल पावर ' सहयोगी बनने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। यूसुफ ने लिखा है कि ' पाकिस्तान की क्षेत्रीय दुविधा को सुलझाने और सकारात्मक आर्थिक निर्भरता के लिए सबसे अच्छे मौके का दरवाजा खोलने का तरीका भारत के साथ उसके सबसे खराब रिश्ते को ठीक करना है।' ये बातें उनके 'इन द आई ऑफ द स्टॉर्म: पाकिस्तान ज बैलेंसिंग एक्ट इन द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर' नामक पेपर में कही गई हैं। मोईद यूसुफ इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे, हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ कड़ा रोशनी दिखाई.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान का भविष्य भारत के साथ संबंध सामान्य करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मल्टी-अलाइनमेंट और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हासिल करने और एशिया में एक मजबूत 'मिडिल पावर' सहयोगी बनने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। यूसुफ ने लिखा है कि 'पाकिस्तान की क्षेत्रीय दुविधा को सुलझाने और सकारात्मक आर्थिक निर्भरता के लिए सबसे अच्छे मौके का दरवाजा खोलने का तरीका भारत के साथ उसके सबसे खराब रिश्ते को ठीक करना है।' ये बातें उनके 'इन द आई ऑफ द स्टॉर्म: पाकिस्तानज बैलेंसिंग एक्ट इन द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर' नामक पेपर में कही गई हैं। मोईद यूसुफ इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे, हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ कड़ा रोशनी दिखाई





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