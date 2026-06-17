पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी भी करेगा. शहबाज़ शरीफ़ के इस बयान के बाद ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, क़तर, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, मलेशिया और कुवैत के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए मध्यस्थता प्रयासों में शामिल अन्य देशों को भी धन्यवाद दिया.

पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान 19 जून को समझौता करेंगे. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा का वैश्विक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की भी प्रशंसा की जा रही है.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी भी करेगा. शहबाज़ शरीफ़ के इस बयान के बाद ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, क़तर, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, मलेशिया और कुवैत के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए मध्यस्थता प्रयासों में शामिल अन्य देशों को भी धन्यवाद दिया.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरानी नेतृत्व को इस समझौते के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. यह वह समय था जब पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा और फिर इस्लामाबाद वार्ता की मेज़बानी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि घोषित किया गया.

लेकिन इन सबके बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं: क्या वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर उभरकर सामने आया पाकिस्तान इस शांति समझौते के बाद अपनी स्थिति बरक़रार रख पाएगा? क्या पाकिस्तान ने वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक निर्णय लेने में अपनी स्थिति मज़बूत की है, और क्या पाकिस्तान की हाल ही में सुधरती वैश्विक प्रतिष्ठा देश के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक आर्थिक और कूटनीतिक लाभ भी लाएगी





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पाकिस्तान अमेरिका ईरान शांति समझौता मध्यस्थता

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