पाकिस्तान के नेता नबील गबोल की आदित्य धर को चुनौती: ल्यारी पर बनाएंगे 'ल्यारी का गब्बर'

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता नबील गबोल ने भारतीय फिल्म 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की सफलता के जवाब में 'ल्यारी का गब्बर' नामक फिल्म बनाने की घोषणा की है। उन्होंने फिल्म निर्माता आदित्य धर को चुनौती दी है और कहा है कि वे ल्यारी इलाके पर आधारित एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी को टक्कर देगी।
भारत ीय फिल्म ' धुरंधर ' फ्रेंचाइजी की अभूतपूर्व सफलता के बाद, पाकिस्तान से एक दिलचस्प प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता नबील गबोल , जिन्हें जमील जमाली के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत ीय फिल्म निर्माता आदित्य धर को एक चुनौती दी है। नबील गबोल ने कहा है कि वे ' धुरंधर ' फ्रेंचाइजी के जवाब में ' ल्यारी का गब्बर ' नामक एक फिल्म बनाएंगे। यह घोषणा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और दोनों देशों के दर्शकों के बीच बहस का विषय बन गई है। नबील गबोल ने एक वीडियो बयान में कहा, 'अब मैं भारत को जवाब दूंगा। उन्होंने ल्यारी के खिलाफ ' धुरंधर ' और ' धुरंधर 2' बनाई है। मैं उनको ' धुरंधर 3' बनाऊंगा, उसका नाम ' ल्यारी का गब्बर ' होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने किससे पंगा लिया है?
मुझे जानते नहीं हैं क्या मैं कौन हूं?
मैं नबील गबोल हूं, मैं राकेश बेदी नहीं हूं। मैं ऐसा जवाब दूंगा, जिसे आदित्य धर याद रखेंगे।' यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी में राकेश बेदी द्वारा निभाया गया जमील जमाली का किरदार नबील गबोल से प्रेरित बताया जाता है। इस वजह से सोशल मीडिया पर नबील गबोल को अक्सर 'पाकिस्तान का जमील जमाली' कहा जाता है। नबील गबोल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी फिल्म कराची के ल्यारी इलाके पर आधारित होगी और यह उस क्षेत्र की कहानी और वहां के लोगों की छवि को प्रस्तुत करेगी। ल्यारी पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध इलाका है, जिसके बारे में अक्सर विभिन्न प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं, इसलिए इस पर फिल्म बनाने की योजना काफी दिलचस्प मानी जा रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह परियोजना किस स्तर पर है और इसे कब तक शुरू किया जाएगा। 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की सफलता ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। 'धुरंधर' का पहला भाग 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था और इसने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। भारत में फिल्म का सकल संग्रह 1005 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जबकि शुद्ध संग्रह लगभग 840 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। विदेशों में भी फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली और लगभग 299 करोड़ रुपये की कमाई हुई। विशेष रूप से, अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े। 'धुरंधर 2', जो 19 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई, ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। फिल्म की अब तक की कुल विश्वव्यापी कमाई लगभग 1780 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। भारत में इसका शुद्ध संग्रह 1132 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि सकल संग्रह 1356 करोड़ रुपये के करीब है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 424 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नबील गबोल का बयान केवल एक चुनौती तक सीमित रहता है या वे वास्तव में ल्यारी पर आधारित फिल्म को वास्तविकता में बदलते हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना रोमांचक होगा। यह घटना दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और फिल्म उद्योग में प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है
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