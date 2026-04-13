पाकिस्तान: 'अमेरिका-ईरान वार्ता का अगला दौर जल्द शुरू होने की संभावना', रक्षा मंत्री आसिफ का दावा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इस्लामाबाद में हुई वार्ता विफल हो गई थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नकारात्मक घटनाक्रम नहीं हुआ है और सकारात्मक प्रगति देखी गई है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता का अगला दौर जल्द ही शुरू होने की संभावना है। यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले इस्लामाबाद में हुई वार्ता विफल हो गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को 21 घंटे लंबी बातचीत हुई थी। यह 1979 के बाद पहली बार था जब दोनों पक्षों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। हालांकि, पाकिस्तान में सप्ताहांत में हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष शत्रुता को समाप्त करने के लिए किसी स्थायी शांति समझौते पर नहीं पहुंच सके।
संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वार्ता के बाद एक संतोषजनक माहौल है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा, अब तक केवल सकारात्मक प्रगति देखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि जारी कूटनीतिक प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर जल्द होने की संभावना है। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान क्षेत्र के भविष्य को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा, अंतिम फैसले अल्लाह के हाथ में हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी पक्ष ने वाशिंगटन की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जबकि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव पेश किया था। वेंस इस्लामाबाद वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की संपत्ति को लेकर उठे विवाद और मंत्रियों की संपत्ति के खुलासे से मची हलचल के बीच यह खबर आई है।
घंटों बाद जब वार्ता विफल हो गई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के साथ बातचीत विफल रही क्योंकि ईरान अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, जिसके बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार ठप पड़ने लगे और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ।
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