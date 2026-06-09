पाकिस्तानी आर्मी ने PoK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, 27 की मौत

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात बेकाबू हो गए हैं. यहां एक प्रदर्शनकारी की शोकसभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी. इस डाइरेक्ट एक्शन में 27 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात बेकाबू हो गए हैं. यहां एक प्रदर्शनकारी की शोकसभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी.

इस डाइरेक्ट एक्शन में 27 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. इलाके में 9 जून को बंद के ऐलान और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने के बाद जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

संगठन का दावा है कि रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और शोकसभा में शामिल लोगों पर लिए गए हिंसक एक्शन में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई लोगों के लापता होने का भी आरोप लगाया गया है. JAAC के अनुसार, यह शोकसभा शाहज़ैब हबीब नाम के एक प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार के लिए रखी गई थी.

संगठन का आरोप है कि शाहज़ैब हबीब की मौतरेंजर्स की गोलीबारी में हुई थी. उसके अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे, तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी और हालात हिंसक हो गए. पाकिस्तानी रेंजर्स ने लोगों पर बरसाईं गोलियां, 27 की मौत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों और शोकसभा में शामिल लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी की गोलीबारी में 27 लोगों की मौत और 200 से अधिक घायल हुए हैं.

इस डाइरेक्ट एक्शन में 27 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं





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