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पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राजस्थान में जाल: सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी साजिशों में फंसाने का बड़ा खुलासा

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पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राजस्थान में जाल: सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी साजिशों में फंसाने का बड़ा खुलासा
शहजाद भट्टीराजस्थान पुलिससीमा सुरक्षा
📆15-05-2026 13:11:00
📰Amar Ujala
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पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को लालच देकर हथियार और ड्रग्स तस्करी में शामिल करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एटीएस ने कई गिरफ्तारियां की हैं।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बेहद खतरनाक और गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान स्थित कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी अब डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। यह साजिश केवल तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। भट्टी मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहा है। वह उन युवाओं को टारगेट करता है जो कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या जो जीवन में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। वह पहले उनसे दोस्ती करता है, उनका विश्वास जीतता है और फिर धीरे-धीरे उन्हें अपने आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बना लेता है। डिजिटल युग में यह घुसपैठ का एक नया तरीका है जहाँ सीमा पार बैठे अपराधी बिना भौतिक उपस्थिति के भारतीय युवाओं के दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने इस पूरे नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी का उद्देश्य न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी करना है, बल्कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन, विदेशी पिस्टल और आरडीएक्स जैसे घातक विस्फोटक पहुंचाना भी है। यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत सीमावर्ती जिलों के युवाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन युवाओं को केवल सामान प्राप्त करने और उसे आगे पहुंचाने का काम सौंपा जाता है, ताकि मुख्य साजिशकर्ता सुरक्षित रहे। हाल ही में एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने श्रीगंगानगर में एक बड़ी छापेमारी की, जिसके दौरान 10 युवकों को हिरासत में लिया गया। इन युवकों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये सभी युवक सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी को फॉलो कर रहे थे और उसकी पोस्ट को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में हनुमानगढ़ की सुरेशिया कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ धोलू की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है। सुनील पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और उस पर करीब 10 गंभीर मामले दर्ज थे। वह न केवल भट्टी के संपर्क में था, बल्कि सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें साझा कर युवाओं को आकर्षित कर रहा था और गांव के लोगों को धमकियां भी दे रहा था। इसी कड़ी में 13 मार्च को अंबाला एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की, जब उन्होंने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर दो किलो आरडीएक्स बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में जंगवीर सिंह का नाम शामिल था, जिसका सीधा संबंध शहजाद भट्टी से पाया गया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, इस आरडीएक्स का उपयोग हनुमानगढ़ में किसी बड़े विस्फोट को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इसके साथ ही बंबीहा गैंग के सदस्यों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जो भट्टी के सप्लाई चेन का हिस्सा माने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क अब केवल ड्रग्स और हथियारों तक सीमित नहीं रहा है। शहजाद भट्टी जैसे अपराधी अब युवाओं की मानसिक स्थिति और उनकी आर्थिक जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों की ओर धकेल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने की यह प्रक्रिया बहुत गुप्त होती है, जिससे इसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में खुफिया एजेंसियां उन सभी अकाउंट्स की बारीकी से जांच कर रही हैं जो सीमा पार के संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। यह स्थिति चेतावनी देती है कि डिजिटल युग में सीमा सुरक्षा केवल भौतिक दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस और एटीएस अब युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं ताकि वे ऐसे लालचों में न फंसें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें.

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बेहद खतरनाक और गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान स्थित कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी अब डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। यह साजिश केवल तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। भट्टी मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहा है। वह उन युवाओं को टारगेट करता है जो कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या जो जीवन में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। वह पहले उनसे दोस्ती करता है, उनका विश्वास जीतता है और फिर धीरे-धीरे उन्हें अपने आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बना लेता है। डिजिटल युग में यह घुसपैठ का एक नया तरीका है जहाँ सीमा पार बैठे अपराधी बिना भौतिक उपस्थिति के भारतीय युवाओं के दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने इस पूरे नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी का उद्देश्य न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी करना है, बल्कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन, विदेशी पिस्टल और आरडीएक्स जैसे घातक विस्फोटक पहुंचाना भी है। यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत सीमावर्ती जिलों के युवाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन युवाओं को केवल सामान प्राप्त करने और उसे आगे पहुंचाने का काम सौंपा जाता है, ताकि मुख्य साजिशकर्ता सुरक्षित रहे। हाल ही में एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने श्रीगंगानगर में एक बड़ी छापेमारी की, जिसके दौरान 10 युवकों को हिरासत में लिया गया। इन युवकों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये सभी युवक सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी को फॉलो कर रहे थे और उसकी पोस्ट को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में हनुमानगढ़ की सुरेशिया कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ धोलू की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है। सुनील पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और उस पर करीब 10 गंभीर मामले दर्ज थे। वह न केवल भट्टी के संपर्क में था, बल्कि सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें साझा कर युवाओं को आकर्षित कर रहा था और गांव के लोगों को धमकियां भी दे रहा था। इसी कड़ी में 13 मार्च को अंबाला एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की, जब उन्होंने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर दो किलो आरडीएक्स बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में जंगवीर सिंह का नाम शामिल था, जिसका सीधा संबंध शहजाद भट्टी से पाया गया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, इस आरडीएक्स का उपयोग हनुमानगढ़ में किसी बड़े विस्फोट को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इसके साथ ही बंबीहा गैंग के सदस्यों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जो भट्टी के सप्लाई चेन का हिस्सा माने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क अब केवल ड्रग्स और हथियारों तक सीमित नहीं रहा है। शहजाद भट्टी जैसे अपराधी अब युवाओं की मानसिक स्थिति और उनकी आर्थिक जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों की ओर धकेल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने की यह प्रक्रिया बहुत गुप्त होती है, जिससे इसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में खुफिया एजेंसियां उन सभी अकाउंट्स की बारीकी से जांच कर रही हैं जो सीमा पार के संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। यह स्थिति चेतावनी देती है कि डिजिटल युग में सीमा सुरक्षा केवल भौतिक दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस और एटीएस अब युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रहे हैं ताकि वे ऐसे लालचों में न फंसें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें

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शहजाद भट्टी राजस्थान पुलिस सीमा सुरक्षा ड्रग तस्करी आतंकी साजिश

 

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