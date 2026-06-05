पाकिस्तान को राजस्थान से सटे जिले में बड़ा तेल और गैस भंडार मिला है। यह तेल भंडार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सांघर जिले में मिला है। पाकिस्तान की कंपनी OGDCL ने इसकी जानकारी दी है।

पाकिस्तान को राजस्थान से सटे जिले में बड़ा तेल और गैस भंडार मिला है। यह तेल भंडार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सांघर जिले में मिला है। पाकिस्तान की कंपनी OGDCL ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका और ईरान में जंग के बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद है और पाकिस्तान में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल और गैस संकट के बीच पाकिस्तान को एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान तेल का एक नया भंडार मिला है। यह तेल भंडार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सांघर जिले में मिला है जहां से 2000 बैरल तेल का प्रतिदिन उत्पादन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा यहां पर गैस भी मिला है। इस तेल क्षेत्र का नाम Bobi Deep-1 है। पाकिस्तान की तेल और गैस कंपनी OGDCL ने इस खोज का ऐलान किया है। पाकिस्तान का यह रेगिस्तानी इलाका भारत के राजस्थान प्रांत से सटा हुआ है। राजस्थान में भारत भी बड़े पैमाने पर तेल निकालता है। पाकिस्तान ी कंपनी OGDCL ने कहा कि इस खोज से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में स्वदेशी संसाधनों से मदद मिलेगी। कंपनी ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को इस खोज के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि यह सांघर जिले के बोबी और धामराकी इलाके में हुई है। कंपनी ने बताया कि इस क्षेत्र से 11 मिलियन क्यूबिक फीट गैस को प्रतिदिन निकाला जा सकता है। कंपनी ने बताया कि 3305 मीटर की गहराई में यह तेल और गैस की खोज हुई है। पाकिस्तान ी कंपनी ने कहा कि यह इस विशाल खनन क्षेत्र में पहली तेल और गैस की खोज हुई है। यहां से आगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान में हर दिन 400,000 बैरल तेल की खपत होती है। राजस्थान सीमा पर मिले भंडार से उसकी कुल जरूरत का केवल 0.

25 फीसदी ही पूरा हो सकता है





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