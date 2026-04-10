पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका शांति वार्ता से पहले कीमतों में कटौती, शहबाज शरीफ ने की घोषणा

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यह वार्ता पाकिस्तान और मुस्लिम जगत के लिए गर्व की बात है।
शनिवार को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता होने जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और शांति वार्ता की पहल को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शहबाज शरीफ ने इस
वार्ता को पाकिस्तान और पूरे मुस्लिम जगत के लिए गर्व का विषय बताया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।\शांति वार्ता से पहले आम जनता को राहत देते हुए शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में भारी कटौती की घोषणा की। अब डीजल 520 रुपये प्रति लीटर से घटकर 385 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जिससे सीधे तौर पर 135 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। कीमतों में यह कटौती पाकिस्तान सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे परिवारों को राहत पहुंचाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और सरकार का मानना है कि इस तरह के उपाय जनता का विश्वास मजबूत करेंगे और आर्थिक सुधारों में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और नागरिकों से इन वार्ताओं की सफलता के लिए दुआ करने का आग्रह किया है।\इस बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। बैठक से पहले, डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान और जेडी वेंस की ओर से सख्त रुख देखने को मिला है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले अमेरिका को उसकी कुछ अहम शर्तें माननी होंगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक किसी भी स्तर पर बातचीत संभव नहीं है। यह स्थिति वार्ता की जटिलता को दर्शाती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है कि दोनों देशों ने उनके अनुरोध पर युद्धविराम के लिए सहमति दी और शांति वार्ता के लिए तैयार हुए। यह पहल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, और पाकिस्तान सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति से समझौता करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में सफल होते हैं
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