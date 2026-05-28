पाकिस्तान की असफल मध्यस्थता: अमेरिका-ईरान टकराव और होर्मुज में तनाव

International Relations News

PakistanMediationArms Chief
📆28-05-2026 06:17:00
📰AajTak
55 sec. here / 174 min. at publisher
📊News: 627% · Publisher: 63%

पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह फेल हो गई है. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नकवी की तेहरान यात्रा भी अमेरिका-ईरान टकराव को रोक नहीं पाई. होर्मुज में तनाव जारी है. दोनों देश आमने-सामने हैं.कैंसिल पाकिस्तान की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मंत्री मोहसिन नकवी की तेहरान यात्रा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को रोक नहीं पाई. पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव जारी है. अमेरिका-ईरान के बीच छोटे-छोटे सैन्य टकराव बढ़ते जा रहे हैं.और ईरान के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे. वहां उन्होंने ईरानी नेताओं से मुलाकात की और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा. पाकिस्तान का कहना था कि वह दोनों देशों के बीच विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. एयरफोर्स को जल्द मिलेगा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर, 3 कंपनियों को प्रपोजल, नकवी की तेहरान यात्रा पाकिस्तान की मध्यस्थता की आखिरी कोशिश थी, जो फेल हो गई. अमेरिका-ईरान टकराव रुकने के बजाय और गहराता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण की लड़ाई अब वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गई है. पाकिस्तान को अपनी कूटनीति पर फिर से विचार करना होगा.

