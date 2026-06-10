पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नरसंहार! मुनीर की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, JAAC के नेताओं के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के रावलकोट में रविवार रात हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. JAAC के बंद और चक्का जाम के ऐलान के बावजूद प्रशासन ने बड़े प्रदर्शन को रोक दिया.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नरसंहार ! मुनीर की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, JAAC के नेताओं के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के रावलकोट में रविवार रात हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

JAAC के बंद और चक्का जाम के ऐलान के बावजूद प्रशासन ने बड़े प्रदर्शन को रोक दिया. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) के रावलकोट में रविवार रात हुई भीषण हिंसा के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस हिंसा में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं. रविवार को सात आम नागरिकों की मौत के बाद मंगलवार को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने बंद और चक्का जाम का ऐलान किया था.

बता दें कि JAAC को पाकिस्तान ने बैन किया है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्च निकालने या बड़े स्तर पर जुटान की अनुमति नहीं दी जाएगी. JAAC ने पहले घोषणा की थी कि उसका'लॉन्ग मार्च' दक्षिणी जिले भीमबर से शुरू होगा और मीरपुर, कोटली तथा पुंछ से होते हुए 10 जून को मुजफ्फराबाद पहुंचेगा.

वहां विधानसभा भवन के बाहर धरना देने की योजना बनाई गई थी. लेकिन प्रशासन ने इस लॉन्ग मार्च को विफल करने की पूरी कोशिश की. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, JAAC के खिलाफ अभियान चलाते हुए पूरे क्षेत्र से 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया. कई अन्य वर्कर्स और लोकल लीडर अंडरग्राउंड हो गए हैं.

रावलकोट में हुई हिंसा के बाद आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संघर्ष में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार पुलिसकर्मी और सात नागरिक शामिल हैं, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं, हालांकि, कई पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों का दावा है कि वास्तविक मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक है और यह आंकड़ा दो दर्जन से ऊपर पहुंच सकता है. इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे PoK के लोगों को कैसे मिली मौत? देखें 10तक पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम से कैसे सुलग उठा PoK, देखें ब्लैक & व्हाइट स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर प्रशासन को पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी. मंगलवार को प्रतिबंधित घोषित किए जा चुके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के प्रस्तावित 300 किलोमीटर लंबे मार्च को रोकने के लिए बड़े एक्शन लिए गए.

यह मार्च भीमबर से शुरू होकर मीरपुर, कोटली और पुंछ होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचने वाला था, जहां प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर धरना देने की योजना बनाई थी. हालांकि प्रशासन की सख्ती के कारण यह मार्च पूरी तरह आकार नहीं ले सका, लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फराबाद, रावलकोट, दादयाल, सुधनोती, मीरपुर, भीमबर और गिलगित-बाल्टिस्तान के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए.

कई बाजार बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ा, इंडिया टुडे टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विरोध प्रदर्शनों के दौरान 27 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो और स्थानीय कार्यकर्ताओं के पोस्ट में भी अधिक संख्या में हताहतों की बात कही जा रही है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

इस बीच भारत ने भी घटनाक्रम पर रिएक्शन दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस की बर्बरता और नागरिकों की मौत की खबरें चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को उसके कृत्यों और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए





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