पाकिस्तान चीन निर्मित हैंगोर पनडुब्बี้ยों से बंगाल खाड़ी में नौसैनिक विस्तार की तैयारी

पाकिस्तान ने चीन से खरीदी गई हैंगोर क्लास पनडुब्बিযों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मौजूदगी का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह पहली बार है जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में स्थायी रूप से गंभीरता के साथ तैनाती करने की क qualifying रणीतिक योजना बना रहा है। हैंगोर पनडुब्बিযों की एआईपी तकनीक उनकी स्टेल्थ और अवधि को बढ़ाती है, जिससे पाकिस्तान की नौसेना क्षमता में वृद्धि होगी। विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में सुधार के बावजूद, यह चरण भारत के लिए नई चुनौती का संकेत देता है।

पाकिस्तान ने अपनी नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन में निर्मित पीएनएस हैंगोर पनडुब्बी Phone को अपनाया है। यह पहली बार है जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में स्थायी नौसैनिक उपस्थिति बनाने की योजना बना रहा है। कमोडोर उमर फारुख ने कोलंबो से पनडुब्बी को कराची लाते हुए इस ऐलान किया। हैंगोर क्लास की यह पनडुब्बी एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) तकनीक से लैस है, जो इसे लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देती है। इससे इसकी स्टेल्थ (छिपने की क्षमता) बढ़ती है और लंबी दूरी की गश्त संभव हो पाती है। पाकिस्तान कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां हासिल करने वाला है, जो पूर्वी हिंद महासागर में उसकी क्षमता को काफी बढ़ाएंगी। हैंगोर नाम 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के आईएनएस खुकरी को डुबोने वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी की याद दिलाता है। यह विकास बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के तेजी से सुधरते संबंधों के बीच आया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क, व्यापार, उड़ानें और रक्षा सहयोग बढ़ा है। विश्लेषकों के अनुसार, बांग्लादेश के साथ गर्मजोशी से पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और बंदरगाह सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि बांग्लादेश ने अभी सार्वजनिक रूप से पनडुब्बियों को होस्ट करने की बात नहीं कही है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच आया है और भारत के लिए नई चुनौती पेश कर सकता है। पाकिस्तान की इस पद्धति से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मौजूदगी का विस्तार होने का मतलब है कि क्षेत्र में नौसैनिक संतुलन पर दबाव बढ़ेगा। भारत की ओर से यह एक नए स्तर की चुनौती हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की पनडुब्बियों की रेंज और समय सही तरीके से बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, चीन से मिली तकनीक से पाकिस्तान की स्टेल्थ क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय नौसेना की पहचान और ट्रैकिंग में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तैनाती बढ़ने से स्थानीय र्णीकरण में वृद्धि होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार के पश्चात्, पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग पाकिस्तानी नौसेना के लिए वैकल्पिक आधार प्रदान कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इस तरह के विकास न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी असर डालते हैं.

पाकिस्तान ने अपनी नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन में निर्मित पीएनएस हैंगोर पनडुब्बी Phone को अपनाया है। यह पहली बार है जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में स्थायी नौसैनिक उपस्थिति बनाने की योजना बना रहा है। कमोडोर उमर फारुख ने कोलंबो से पनडुब्बी को कराची लाते हुए इस ऐलान किया। हैंगोर क्लास की यह पनडुब्बी एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) तकनीक से लैस है, जो इसे लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देती है। इससे इसकी स्टेल्थ (छिपने की क्षमता) बढ़ती है और लंबी दूरी की गश्त संभव हो पाती है। पाकिस्तान कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां हासिल करने वाला है, जो पूर्वी हिंद महासागर में उसकी क्षमता को काफी बढ़ाएंगी। हैंगोर नाम 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के आईएनएस खुकरी को डुबोने वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी की याद दिलाता है। यह विकास बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के तेजी से सुधरते संबंधों के बीच आया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क, व्यापार, उड़ानें और रक्षा सहयोग बढ़ा है। विश्लेषकों के अनुसार, बांग्लादेश के साथ गर्मजोशी से पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और बंदरगाह सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि बांग्लादेश ने अभी सार्वजनिक रूप से पनडुब्बियों को होस्ट करने की बात नहीं कही है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच आया है और भारत के लिए नई चुनौती पेश कर सकता है। पाकिस्तान की इस पद्धति से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मौजूदगी का विस्तार होने का मतलब है कि क्षेत्र में नौसैनिक संतुलन पर दबाव बढ़ेगा। भारत की ओर से यह एक नए स्तर की चुनौती हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की पनडुब्बियों की रेंज और समय सही तरीके से बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, चीन से मिली तकनीक से पाकिस्तान की स्टेल्थ क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय नौसेना की पहचान और ट्रैकिंग में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तैनाती बढ़ने से स्थानीय र्णीकरण में वृद्धि होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार के पश्चात्, पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग पाकिस्तानी नौसेना के लिए वैकल्पिक आधार प्रदान कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इस तरह के विकास न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी असर डालते हैं





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