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पाकिस्तान की मध्यस्थता पर लिंडसे ग्राहम का सवाल: 'ईरान-अमेरिका तनाव में भरोसेमंद नहीं'

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पाकिस्तान की मध्यस्थता पर लिंडसे ग्राहम का सवाल: 'ईरान-अमेरिका तनाव में भरोसेमंद नहीं'
पाकिस्तानलिंडसे ग्राहमईरान-अमेरिका तनाव
📆27-05-2026 05:20:00
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अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इजरायल विरोधी रुख और अब्राहम अकॉर्ड्स को अस्वीकार करना उसे मध्यस्थ के रूप में अविश्वसनीय बनाता है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान का इजरायल विरोध लंबे समय से चला आ रहा है और ऐसे में उसे मध्यस्थ के तौर पर भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अब उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स वाले प्रस्ताव पर साफ जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में बहरीन, जॉर्डन, तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की थी। ग्राहम का यह बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना स्वीकार्य नहीं है। आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे किसी समझौते में शामिल होना पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ होगा। ग्राहम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही वायरल वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सोच आज भी वही है। ग्राहम ने आगे कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता बेहद समस्याग्रस्त है और इजरायल के प्रति उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पहली बार नहीं है जब ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उन रिपोर्ट्स पर चिंता जताई थी, जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर जगह दी गई। ग्राहम ने कहा था कि अगर यह सच है तो फिर पाकिस्तान को शांति मध्यस्थ मानना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, मैं पाकिस्तान पर उतना भी भरोसा नहीं करता जितना मैं उसे फेंक सकता हूं। ग्राहम ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में ईरानी सैन्य संपत्तियों को सुरक्षा दे रहा है, तो उसकी मध्यस्थता पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाती है। पाकिस्तान की ओर से अभी तक ग्राहम के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, पाकिस्तान ी मीडिया ने इस मुद्दे को कवर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्राहम के बयान ने उसकी भूमिका पर संदेह पैदा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का इजरायल विरोधी रुख और अब्राहम अकॉर्ड्स को अस्वीकार करना उसे मध्यस्थ के रूप में कमजोर बनाता है। अब्राहम अकॉर्ड्स को इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। पाकिस्तान ने इसे अपनी विचारधारा के खिलाफ बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ग्राहम का यह बयान अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस क्षेत्र में शांति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार हो सकता है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान का इजरायल विरोध लंबे समय से चला आ रहा है और ऐसे में उसे मध्यस्थ के तौर पर भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अब उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स वाले प्रस्ताव पर साफ जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में बहरीन, जॉर्डन, तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की थी। ग्राहम का यह बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना स्वीकार्य नहीं है। आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे किसी समझौते में शामिल होना पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ होगा। ग्राहम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही वायरल वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सोच आज भी वही है। ग्राहम ने आगे कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता बेहद समस्याग्रस्त है और इजरायल के प्रति उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पहली बार नहीं है जब ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उन रिपोर्ट्स पर चिंता जताई थी, जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर जगह दी गई। ग्राहम ने कहा था कि अगर यह सच है तो फिर पाकिस्तान को शांति मध्यस्थ मानना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, मैं पाकिस्तान पर उतना भी भरोसा नहीं करता जितना मैं उसे फेंक सकता हूं। ग्राहम ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में ईरानी सैन्य संपत्तियों को सुरक्षा दे रहा है, तो उसकी मध्यस्थता पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाती है। पाकिस्तान की ओर से अभी तक ग्राहम के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे को कवर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्राहम के बयान ने उसकी भूमिका पर संदेह पैदा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का इजरायल विरोधी रुख और अब्राहम अकॉर्ड्स को अस्वीकार करना उसे मध्यस्थ के रूप में कमजोर बनाता है। अब्राहम अकॉर्ड्स को इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। पाकिस्तान ने इसे अपनी विचारधारा के खिलाफ बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ग्राहम का यह बयान अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस क्षेत्र में शांति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार हो सकता है

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