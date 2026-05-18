पाकिस्तान को 'सेकेंड स्ट्राइक' क्षमता देने और Ngô hòa hợp với Trung Quốc

अमेरिका स्थित एक स्वतंत्र समाचार आउटलेट द्वारा प्रकाशित समाचार के अनुसार, पाकिस्तान चीन के साथ ऐसी व्यवस्था का हुआ प्रस्ताव कि 2024 में चीन उसे दूसरा तीर उपलब्ध कराएगा। येसेकेंड स्ट्राइक क्षमता के लिए 'ग्रांडेड वाटर बॉय' बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त होती है। पाकिस्तान ने वर्तमान में हवा और जमीन से परमाणु हथियार ले जाने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां बनाने की क्षमता हासिल की है, लेकिन समुद्र से लॉन्च करने वाली पनडुब्बियों तक पहुंचने में वह अभी तक असमर्थ रही है। चीन पहले पाकिस्तान को इसके बारे में संबंधित ब्लूप्रिंट प्रदान कर चुका है। अगर पाकिस्तान की किताबें मान ली जाएं तो ये पनडुब्बियां इस मामले में उसके परमाणु तैरने की क्षमताओं को सुधार सकती हैं। हालांकि, अभी जानकारी हाथ में नहीं है कि ये पनडुब्बियां कैसी आकार की होंगी और कितने डिग्री के अंतरे करने की क्षमता रखेंगी

पाकिस्तान का सारा डिफेंस सिस्टम चोरी और उधारी पर आधारित है। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने खुलासा किया है कि 2024 में आसिम मुनीर चीन से परमाणु पनडुब्बी हासिल करने के लिए ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपने की योजना बना रहा था। अगर यह योजना कामयाब होती, तो पाकिस्तान को 'सेकेंड स्ट्राइक' क्षमता हासिल हो जाती। हालांकि, पाकिस्तान की ये योजना कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान ग्वादर बेस के बदले में चीन से भरपूर वसूली करना चाहता है। इसके बदले में, पाकिस्तान चीन को ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति देने की पेशकश कर रहा है। अमेरिका स्थित स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'ड्रॉप साइट न्यूज़' ने यह जानकारी दी है। उन्होंने पाकिस्तान के गोपनीय सैन्य दस्तावेजों की समीक्षा कर इसे सामने लाया है। पाकिस्तान ग्वादर बेस के बदले में चीन को हवा और जमीन से परमाणु हथियार देने की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रहा है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां दुश्मन के हमले के बाद भी सरकार को जवाबी हमले करने में सक्षम बनाएगी। पाकिस्तान को सेकेंड स्ट्राइक能力 प्रदान करने का यह आग्रह 2024 में पाकिस्तानी सेना और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान किया गया था। इसके लिए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अगुवाई में बातचीत की गई थी। अगर पाकिस्तान की मांग मान ली जाती है तो वह न्यूक्लियर triad हासिल कर पाएगा। चीन ने इसके लिए साथ छोड़ दिया और बातचीन रुक गई। न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट ने इसे पास में ही साल 2025 में ही इसकी सबसे बड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इरान ने रूस की बात मान ली, आर्मी चीफ के PAK को वॉर्निंग परमाणु बम का कच्चा माल सौंपने को तैयार हैं। दुनिया के नक्शे में रहना होगा या इतिहास में.

.. '





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistan China Nuclear Submarine Second Strike Capability The Gift Of Nuclear Triad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mamata Banerjee: আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি , মালদায় প্রচারে গিয়ে কেন একথা বললেন মমতা?Mamata Banerjee campaigns for loksabha Election 2024 Lok Election 2024 in Malda

Read more »

ICC T20 World Cup 2024: ಭಾರತ Rinku Singh ನನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸದಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?ICC T20 World Cup 2024: 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Read more »

IPL 2024 Points Table: दिल्ली की जीत ने दिलचस्प बनाया प्लेऑफ की रेस, नंबर 3 और नंबर 4 के लिए ऐसे बदला समीकरणIPL 2024 Points Table: IPL 2024: दिल्ली की जीत से प्वाइंट्स टेबल में हलचल

Read more »

Pre DElEd Rajasthan 2024: बदला राजस्थान ​​प्री डीएलएड एग्जाम पैटर्न! जानिए इस साल कैसा होगा पेपरRajasthan BSTC 2024: राजस्थान बीएसटीसी 2024 प्री डीएलएड का फॉर्म predeledraj2024.

Read more »

NEET 2024 Issue: నీట్ వివాదం ప్రభావం, వాయిదా పడిన NEET PG 2024NEET UG 2024 Dispute and scam impact NEET PG 2024 Exam postponed NEET PG 2024 Exam Postponed: దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ జూన్ 23న జరగాల్సిన నీట్ పీజీ 2024 పరీక్ష వాయిదా పడింది.

Read more »

EduCare न्यूज: UPSC EPFO इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हुआ, फाइनल सिलेक्शन के बाद 418 पदों पर भर्ती होगीUPSC EPFO 2024, UPSC EPFO 2024 Interview, UPSC EPFO 2024 Interview Schedule, UPSC EPFO 2024 Interview Dates

Read more »