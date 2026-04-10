पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता, युद्धविराम पर निर्णायक बातचीत

शनिवार को पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्थायी युद्धविराम स्थापित करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे निर्णायक बताया है और शांति प्रक्रिया को सफल बनाने का वादा किया है। वार्ता से पहले ईरान ने दो शर्तें रखी हैं।
शनिवार को पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बातचीत को लेकर पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ ने इस वार्ता को निर्णायक बताया है, जिसका लक्ष्य स्थायी युद्धविराम स्थापित करना है। शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व इस्लामाबाद में वार्ता शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका - ईरान वार्ता की मेजबानी करना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व के लिए भी गर्व की बात है। शरीफ ने दोनों देशों के
नेतृत्व, अमेरिका और ईरान, को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी अपील पर युद्धविराम के लिए सहमति जताई और शांति वार्ता के लिए तैयार हुए। पाकिस्तान सरकार ने शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है, और नागरिकों से भी इन वार्ताओं की सफलता के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, और इसमें वॉशिंगटन और तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।\इस वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पिछले कई हफ्तों से धीरे-धीरे मजबूत होती आई है, हालांकि बैकचैनल कूटनीति के विवरण अभी भी गोपनीय रखे गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इस्लामाबाद की भूमिका की ओर सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया गया था, जिसे बाद में अधिकारियों ने स्वीकार किया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि अमेरिका का एक प्रस्ताव तेहरान तक पहुंचाया गया था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन अप्रत्यक्ष वार्ताओं में ईरान की ओर से मुख्य संपर्क बिंदु कौन रहा है। इस वार्ता की तैयारी के लिए दोनों पक्ष पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान के दो विमान भी पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं।\वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरान ने कूटनीतिक बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरान ने कहा है कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले अमेरिका को उसकी दो अहम शर्तें माननी होंगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक किसी भी स्तर पर बातचीत संभव नहीं है। गालिबाफ ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि किसी भी वार्ता की शुरुआत से पहले दो अहम मुद्दों पर आपसी सहमति से समाधान जरूरी है। पहली शर्त लेबनान में तत्काल और प्रभावी युद्धविराम लागू करना है, जबकि दूसरी शर्त ईरान के ब्लॉक किए गए फंड्स को रिलीज करना है। इस वार्ता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह वार्ता एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। सभी की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं, और इसकी सफलता पूरे विश्व के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस बातचीत के परिणाम न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे
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